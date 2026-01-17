Προκλητική Τουρκία στο Αιγαίο με 4 παραβάσεις και 5 παραβιάσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Σε υψηλά επίπεδα προκλητικότητας παραμένει το Αιγαίο, αφού η Τουρκία συνεχίζει τις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και τις παραβάσεις του FIR Αθηνών, με φόντο την επικείμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον επόμενο μήνα.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα (17.01.2026) το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Τουρκίας προχώρησαν σε 4 παραβάσεις του FIR Αθηνών και σε 5 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα τουρκικά UAV αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις κατά την πάγια πρακτική.

Πηγή: OnAlert.gr