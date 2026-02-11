Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Προσάραξη και εισροή υδάτων σε σκάφος στην Ελαφόνησο – Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού για τους 4 επιβαίνοντες

Οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς με βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 6 - 7 μποφόρ
Σκάφος Λιμενικού
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi

Συναγερμός σήμανε στα ανοιχτά στην Ελαφόνησο για προσάραξη θαλαμηγού το βράδυ της Τετάρτης 11.02.2026.

Η προσάραξη και εισροή υδάτων σε θαλαμηγό σκάφος σημαίας Γαλλίας με 4 επιβαίνοντες ελληνικής καταγωγής σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου Αγίας Μαρίνας Ελαφονήσου.

Στο σημείο έσπευσαν ένα πλωτό του Λιμενικού Σώματος, δύο ιδιωτικά σκάφη, δύο παραπλέοντα πλοία, καθώς και ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς με βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 6 – 7 μποφόρ.

Οι αρμόδιες Αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της επιχείρησης, ενώ εξετάζονται τα αίτια της προσάραξης.

