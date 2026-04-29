Προσωπικός Παιδίατρος: Μικρή απήχηση από γονείς και γιατρούς – Η μεγάλη «χαμένη» ευκαιρία για τη θωράκιση των παιδιών

Αν και ο Προσωπικός Παιδίατρος είναι ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε για να προσφέρει πλήρη και δωρεάν κάλυψη στα παιδιά, μέχρι στιγμής παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτος.

Είτε λόγω ελλιπούς ενημέρωσης από την πολιτεία, είτε επειδή οι γονείς δεν έχουν αντιληφθεί το μέγεθος των προνομίων που εξασφαλίζει η εγγραφή στον Προσωπικό Παιδίατρο, η πραγματικότητα είναι μία: χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να μην εγγράφουν τα παιδιά τους στον θεσμό που προσφέρει δωρεάν προληπτικές υπηρεσίες, και πολύτιμη παρακολούθηση της υγείας τους.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Παρότι το σύστημα έχει τη δυνατότητα να καλύψει πάνω από 880.000 παιδιά κάτω των 16 χρόνων, οι εγγεγραμμένοι χρήστες μόλις ξεπέρασαν τις 160.000.

Αυτό σημαίνει ότι λιγότερο από το 20% του συνολικού παιδικού πληθυσμού έχει ενταχθεί στον θεσμό.

Η «ένεση» των 24.000 νέων εγγραφών μέσα σε ένα μήνα —αποτέλεσμα της καμπάνιας με ενημερωτικά SMS— έδωσε μια προσωρινή ώθηση, αλλά δεν στάθηκε ικανή να ανατρέψει τη γενικότερη εικόνα.

Η απροθυμία των γονέων συχνά αποδίδεται στη βαθιά ριζωμένη συνήθεια του ιδιώτη παιδιάτρου, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν έχουν όλα τα παιδιά στην Ελλάδα την πολυτέλεια ενός ιδιώτη γιατρού, γεγονός που καθιστά τον θεσμό κοινωνικά αναγκαίο.

Έκκληση Μητσοτάκη προς τους γονείς

Την ανησυχία για τον χαμηλό ρυθμό εγγραφών ήρθε να επιβεβαιώσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στο πλαίσιο πρόσφατης κυριακάτικης ανασκόπησής του, έθεσε το ζήτημα.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η υγεία των παιδιών δεν μπορεί να επαφίεται στην τύχη ή στην οικονομική επιφάνεια κάθε οικογένειας.

«Παρότι ο θεσμός ισχύει από το καλοκαίρι του 2025, η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν τον χρησιμοποιούν όσες οικογένειες θα μπορούσαν», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο ίδιος συνέδεσε τον θεσμό με κρίσιμα εθνικά προγράμματα, όπως αυτό για την παιδική παχυσαρκία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι ο προσωπικός παιδίατρος είναι ο επιστήμονας που θα καθοδηγήσει τη νέα γενιά σε έναν υγιή τρόπο ζωής, χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση για τους γονείς.

Τι κερδίζει το παιδί και η οικογένεια

Πέρα από το γεγονός ότι οι επισκέψεις και οι εμβολιασμοί είναι δωρεάν, ο θεσμός προσφέρει οφέλη που συχνά διαφεύγουν της προσοχής των γονέων:

Συνεχής παρακολούθηση: Δεν πρόκειται για μια αποσπασματική εξέταση, αλλά για τη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού φακέλου υγείας του παιδιού. Πρόληψη χωρίς πλαφόν: Τα ραντεβού προγραμματίζονται ψηφιακά και οι συμβεβλημένοι παιδίατροι διαθέτουν καθημερινά 7 ώρες αποκλειστικά για τον θεσμό, για απεριόριστο αριθμό επισκέψεων. Δεν υπάρχουν αναμονές: Με δεδομένο ότι οι προσωπικοί παιδίατροι έχουν «κενά» στο πρόγραμμά τους ο προγραμματισμός του ραντεβού είναι συχνά άμεσος. Ολιστική προσέγγιση: Η παρακολούθηση αφορά από τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα, μέχρι την έγκαιρη ανίχνευση αναπτυξιακών διαταραχών.

Το «αγκάθι» των αμοιβών

Ωστόσο, αναιμική είναι και η ένταξη των γιατρών στον θεσμό του προσωπικού παιδιάτρου.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα στην πλατφόρμα έχουν ενταχθεί ως «Προσωπικοί Παιδίατροι»:

Ιδιώτες συμβεβλημένοι: 120 έως 130 σε ολόκληρη την επικράτεια.

έως 130 σε ολόκληρη την επικράτεια. Γιατροί Δημόσιων Δομών: Περίπου 390, οι οποίοι προέρχονται από τα Κέντρα Υγείας και τις δομές του ΕΣΥ,

Οι ιδιώτες παιδίατροι διαμαρτύρονται για τις εξαιρετικά χαμηλές αμοιβές, οι οποίες αγγίζουν τα 2,5 ευρώ μικτά τον μήνα ανά παιδί (περίπου 30 ευρώ τον χρόνο).

Όπως επισημαίνει η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ), η αποζημίωση αυτή παραμένει αμετάβλητη για πάνω από μια δεκαετία και δεν αντανακλά το εύρος της επιστημονικής ευθύνης. Αυτή η οικονομική δυσπραγία έχει οδηγήσει στο να είναι εγγεγραμμένοι λίγοι παιδίατροι πανελλαδικά, με το βάρος να πέφτει στους γιατρούς των Κέντρων Υγείας.

Η εγγραφή στο prosopikos.gov.gr είναι μια κίνηση που διαρκεί λίγα λεπτά και προσφέρεται σε όλα τα παιδιά της χώρας.