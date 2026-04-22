Προσπάθησαν να κλέψουν κινητό 17χρονου μέσα σε λεωφορείο στην πλατεία Αττικής – 7 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ανήλικοι

Χειροπέδες σε 7 άτομα, ηλικίας από 13 έως 32 χρόνων, για απόπειρα ληστείας σε βάρος ενός 17χρονου σε λεωφορείο στην πλατεία Αττικής, πέρασαν αστυνομικοί.

Η απόπειρα ληστείας έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (21.04.2026) σε αστικό λεωφορείο στο ύψος της πλατείας Αττικής, όταν τα 7 άτομα φέρεται πως προσέγγισαν τον 17χρονο για να του αρπάξουν το κινητό.

Αφού έγινε καταγγελία για το περιστατικό, η ΕΛΑΣ εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό βρίσκοντας και συλλαμβάνοντας την συμμορία των 7.

Πρόκειται για Ρομά ηλικίας από 13 έως 32 χρόνων οι οποίοι κατηγορούνται ότι απείλησαν και επιτέθηκαν στον 17χρονο για να του κλέψουν το κινητό και τα χρήματα που έφερε.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους φερόμενους ως δράστες στη δυτική Αττική.