Ηράκλειο: Θήκη όπλου και τσιγάρα τα πρώτα ευρήματα στην περιοχή που διεξάγονται οι έρευνες για την 43χρονη Ελευθερία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την 43χρονη Ελευθερία τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την περασμένη Κυριακή (19.04.2026) στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Μία θήκη όπλου, πράσινου χρώματος καθώς και ένα πακέτο τσιγάρα είναι τα πρώτα ευρήματα των αρχών στην περιοχή των Δαφνών του Ηρακλείου όπου διεξάγονται οι έρευνες για την 43χρονη Ελευθερία σύμφωνα με το patris.gr.

Είναι άγνωστο για το εάν πρόκειται για θήκη του όπλου που ανήκει στον 39χρονο Μαρίνο ή εάν πρόκειται για τυχαίο εύρημα που ξεχάστηκε από κάποιον άλλο. Στο ίδιο σημείο οι αρχές εντόπισαν και ένα πακέτο με τσιγάρα.

Όπως αναφέρει το patris.gr που δημοσιεύει και τις σχετικές φωτογραφίες, τα αντικείμενα έχουν ήδη σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να πάρουν τις απαντήσεις.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τσιγάρα που βρέθηκαν είναι η ίδια μάρκα που κάπνιζε ο 39χρονος.

Να σημειωθεί ότι με το πρώτο φως της ημέρας στην περιοχή των Αθανάτων πυροσβέστες, αστυνομικοί, συγγενικά της πρόσωπα αλλά και πολίτες που αναζητούν κάποιο στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αγνοούμενη Ελευθερία Γιακουμάκη.

Σκύλος της Πυροσβεστικής, στελέχη της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ, και άλλες δυνάμεις καλούνται να εξερευνήσουν μια μεγάλη έκτασης περιοχή, με πρώτο ζητούμενο, εάν είναι δυνατόν, τον εντοπισμό του αυτοκινήτου της 44χρονης Ελευθερίας. Στις έρευνες συμμετέχει και το drone της Πυροσβεστικής.