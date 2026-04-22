Μενίδι: Αντιφάσεις στη δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου – Επέμεινε στην αθωότητα του κατηγορούμενου η σύζυγός του

Τη βίαιη προσαγωγή των μαρτύρων που έχουν κληθεί να καταθέσουν στη δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολείο στο Μενίδι, διέταξε το δικαστήριο και διέκοψε για τις 5 Μαΐου.

Νωρίτερα κατέθεσε η σύζυγος του πρώτου κατηγορούμενου για την υπόθεση που σόκαρε όλο το Μενίδι, προσπαθώντας να απαλλάξει από το βαρύ κατηγορητήριο τον άντρα της. O δεύτερος μάρτυρας από την άλλη, έπεσε σε αντιφάσεις, προκαλώντας την αντίδραση των δικηγόρων που έχουν αναλάβει την οικογένεια του παιδιού που σκοτώθηκε στο σχολείο.

«Εμείς δεν ρίχνουμε πιστολιές. Δεν ρίξαμε με πιστόλι. Είχαμε και πένθος τότε γιατί είχα χάσει τους γονείς μου. Εμείς μάθαμε τι έχει γίνει όταν ήρθαν αστυνομικοί στο σπίτι μου. Δίπλα στο σπίτι μου έχει και άλλα σπίτια αλλά και ακάλυπτα οικόπεδα. Εμείς εκεί δεν πάμε, δεν έχουμε καμία σχέση με τα ξένα οικόπεδα. Δεν κάναμε εμείς γλέντι σε διπλανό οικόπεδο. Εμείς μάθαμε την άλλη μέρα τι έχει γίνει που ήρθαν να με ρωτήσουν για το παιδάκι», είπε η μάρτυρας και δέχτηκε αρκετές ερωτήσεις από την έδρα για την δεύτερο κατηγορούμενο.

Πρόεδρος: Ο δεύτερος κατηγορούμενος εκείνη την ημέρα έριχνε με καραμπίνα;

Μάρτυρας: Εμείς μάθαμε από τη γειτονιά ότι έπινε και έριξε με καραμπίνα. Εγώ δεν άκουσα.

Σχετικά με τον δεύτερο μάρτυρα, σε προηγούμενο χρόνο δήλωσε πως είναι κάτοικος της περιοχής ενώ σήμερα υποστήριξε ότι απλά εργάζεται στην περιοχή.

«Είχα ένα εργαστήριο στην περιοχή. Εκείνη την ημέρα δεν πρέπει να είχα πάει στο σημείο. Θυμάμαι ότι άκουσα μετά από κάποιες μέρες το περιστατικό. Επιβεβαιώνω όμως ότι και πριν το περιστατικό είχα καλέσει και την αστυνομία και είχα βρει σφαίρες στο δικό μου οικόπεδο», ανέφερε σχετικά.

Συνήγορος: Μα λέτε στην κατάθεση σας στην αστυνομία ότι μένετε εκεί. Τώρα μας λέτε ότι απλά εργάζεστε στην περιοχή;

Μάρτυρας: Όχι δεν μένω εκεί απλά εργάζομαι εκεί.

Την ακροαματική διαδικασία παρακολούθησαν οι γονείς του αδικοχαμένου μαθητή.