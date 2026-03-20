Πρόστιμο 2.000 ευρώ σε οδηγό για μανούβρες και «μπαντιλίκια» στον Λυκαβηττό

Το αυτοκίνητο που το βεβαιώθηκε το πρόστιμο / ΕΛ.ΑΣ.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας Αττικής για παραβάσεις του ΚΟΚ στο κέντρο της Αθήνας, είχαν ως αποτέλεσμα χθες το βράδυ (19.03.2026) στο λόφο του Λυκαβηττού να βεβαιωθεί πρόστιμο 2.000 ευρώ σε οδηγό που πραγματοποιούσε μανούβρες για την επίδειξη ικανοτήτων.

Στην ειδική τροχονομική δράση που σχεδιάστηκε από την Άμεση Δράση Αττικής σε συνεργασία με την Τροχαία Αττικής χθες Πέμπτη (19.03.2026) πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν πρόστιμα  -13- παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης, αντίθετη κίνηση σε μονόδρομο κ.α. ενώ αφαιρέθηκαν -3- άδειες ικανότητας οδήγησης

Παρόμοιες τροχονομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

