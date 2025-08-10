Πρωτιά στην Ελλάδα: Θρομβεκτομή έσωσε τη ζωή 15χρονης

Η θρομβεκτομή πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» από την ομάδα του Επεμβατικού Ακτινολόγου Νικόλαου Πτώχη, έπειτα από επείγουσα διακομιδή από τη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία».

Η 15χρονη νοσηλευόταν με εμπύρετο λόγω σαλμονέλας μικροβιαιμίας και σοβαρή πνευμονική εμβολή στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», εμφανίζοντας ταχυκαρδία και υποξυγοναιμία. Χάρη στον άμεσο συντονισμό του υπουργείου Υγείας, της 1ης ΥΠΕ, των διοικήσεων των δύο νοσοκομείων και των γιατρών της ΜΕΘ Παίδων, η ασθενής μεταφέρθηκε γρήγορα και με ασφάλεια στο εξειδικευμένο κέντρο επεμβατικής ακτινολογίας, όπου η θρομβεκτομή στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε δήλωσή του, ο κ. Πτώχης ευχαρίστησε θερμά την Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, κ. Παγώνη, τις διοικήτριες κ. Μάινα και κ. Μπαλαούρα, την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, καθώς και την ομάδα της ΜΕΘ Παίδων –τους γιατρούς κ. Μπαρμπαρέσο, κ. Γαζελοπούλου, κ. Αστυρακάκη και την κ. Μπουραζάνη– για την κρίσιμη συμβολή τους στην επιτυχή έκβαση της υπόθεσης.

«Το παιδί σώθηκε και θα συνεχίσει τη ζωή του χάρη στις προσπάθειες του ΕΣΥ και στη δυνατότητα μεταφοράς των ασθενών σε εξειδικευμένα Κέντρα Αναφοράς», υπογράμμισε ο γιατρός.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε σε ανάρτησή του ότι «η δυνατότητα που παρέχει το ΕΣΥ να γίνονται διακομιδές και μεταφορές σε εξειδικευμένα κέντρα από άλλα νοσοκομεία, είναι πραγματικά μοναδική και σώζει ζωές».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τελικά η δυνατότητα που παρέχει το ΕΣΥ να γίνονται διακομιδές και μεταφορές σε εξειδικευμένα κέντρα από άλλα νοσοκομεία, είναι πραγματικά μοναδική και σώζει ζωές. Το ακόλουθο περιστατικό το αποδεικνύει και έρχεται να απαντήσει με τον καλύτερο τρόπο στην σχετική δημόσια συζήτηση, που προηγήθηκε κυρίως από ανθρώπους άσχετους με τα θέματα της Υγείας τις προηγούμενες μέρες», αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης και καταλήγει:

«Συγκεκριμένα Ασθενής 15 ετών με εμπύρετο από σαλμονέλα μικροβιαιμία και πνευμονική εμβολή, με ταχυκαρδία και υποξυγοναιμία νοσηλεύονταν στη Μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγ Σοφία». Έγινε πολύ γρήγορα μεταφορά στο Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» στην οποία διενεργήθηκε με απόλυτη επιτυχία και ολοκληρώθηκε πριν λίγο, θρομβεκτομή από τον Επεμβατικό Ακτινολόγο κ Νικόλαο Πτώχη και την ομάδα του. Το περιστατικό αυτό αποτελεί τον μικρότερο σε ηλικία ασθενή, στον οποίο διενεργήθηκε θρομβεκτομή σε πνευμονική εμβολή στην Ελλάδα, αλλά και ένα από τα πιο σπάνια Πανευρωπαϊκά».

Πηγή: iatropedia.gr