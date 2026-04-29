Πρωτομαγιά: 24ωρη απεργία της ΠΝΟ – Δεμένα όλα τα πλοία στα λιμάνια

Κανένα πλοίο δεν θα ταξιδέψει την Παρασκευή (01.05.202) ανήμερα της Εργατικής Πρωτομαγιάς καθώς θα πραγματοποιηθεί 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων, μετά από απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας

Λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στις απεργιακές κινητοποιήσεις τις Εργατικής Πρωτομαγιάς τα πλοία θα ειναι δεμένα από τις 12 τα μεσάνυχτα της Παρασκευής και ολοκληρώνεται στις 11 της ίδιας ημέρας.

Για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα, αυτά μεταφέρονται είτε για Πέμπτη (30.04.2026), είτε για αργά το βράδυ της Παρασκευής (01.05.2026) μετά τη λήξη της απεργίας.

Οι επιβάτες και ειδικά όσοι έχουν κλείσει εισιτήρια, θα πρέπει να ενημερωθούν από τις ναυτιλιακές εταιρίες στα λιμεναρχεία για να τη μετάθεση των δρομολογίων, ή αν χρειάζεται αλλαγή στα εισιτήριά τους, ανάλογα και με το δρομολόγιο.

Επίσης, την ίδια ημέρα χωρίς τρένα και προαστιακό θα είναι η χώρα λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ.