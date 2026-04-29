Πρωτομαγιά: 24ωρη απεργία της ΠΝΟ – Δεμένα όλα τα πλοία στα λιμάνια

Η κινητοποίηση της ΠΝΟ αρχίζει στις 00:01 της Πέμπτης και λήγει στις 24:00 της ίδιας ημέρας
Στιγμιότυπο από το λιμάνι του Πειραιά, Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026. Δεμένα παρέμεναν τα πλοία στα λιμάνια όλης της χώρας, καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη η 24ωρη πανελλαδική απεργία που είχε προκηρύξει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) για όλες τις κατηγορίες πλοίων. Αφορμή οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν και το αίτημα για τον άμεσο απεγκλωβισμό των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
Κανένα πλοίο δεν θα ταξιδέψει την Παρασκευή (01.05.202) ανήμερα της Εργατικής Πρωτομαγιάς καθώς θα πραγματοποιηθεί 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων, μετά από απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας

Λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στις απεργιακές κινητοποιήσεις τις Εργατικής Πρωτομαγιάς τα πλοία θα ειναι δεμένα από τις 12 τα μεσάνυχτα της Παρασκευής και ολοκληρώνεται στις 11 της ίδιας ημέρας.

Για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα, αυτά μεταφέρονται είτε για Πέμπτη (30.04.2026), είτε για αργά το βράδυ της Παρασκευής (01.05.2026) μετά τη λήξη της απεργίας.

Οι επιβάτες και ειδικά όσοι έχουν κλείσει εισιτήρια, θα πρέπει να ενημερωθούν από τις ναυτιλιακές εταιρίες στα λιμεναρχεία για να τη μετάθεση των δρομολογίων, ή αν χρειάζεται αλλαγή στα εισιτήριά τους, ανάλογα και με το δρομολόγιο.

Επίσης, την ίδια ημέρα χωρίς τρένα και προαστιακό θα είναι η χώρα λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ.

Παρέμβαση εισαγγελέα για τον ακρωτηριασμό του 5χρονου σε νηπιαγωγείο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης
Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου με χειρουργική επέμβαση έγινε προσπάθεια συγκόλλησης και οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για την κατάσταση της υγείας
Το νηπιαγωγείο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης
Η εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 και οι φωτογραφίες που αποτύπωσαν την τραγωδία
Το σημαντικό ιστορικό υλικό από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή ήρθε στο φως από έναν Βέλγο συλλέκτη ο οποίος έβγαλε κάποιες φωτογραφίες σε ιστότοπο πωλήσεων και δημοπρασιών
καισαριανή
