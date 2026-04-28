Πρωτομαγιά: Χωρίς τρένα και προαστιακό, δεμένα τα πλοία – Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ

Μετ’ εμποδίων οι μετακινήσεις στα τρένα και τον προαστιακό την Πρωτομαγιά την Παρασκευή (01.05.2026). Σοβαρά προβλήματα αναμένονται και στα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω των στάσεων εργασίας και των απεργιών που προγραμματίζονται. Το τι ακριβώς θα ισχύσει αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

Λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ για την Εργατική Πρωτομαγιά, κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των προαστιακών γραμμών, δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (01.05.2026). Επίσης, για τον ίδιο λόγο, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, την Πέμπτη 30 Απριλίου, τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια των τρένων και του προαστιακού θα υποκατασταθούν από λεωφορεία ως εξής:

2534 (Αθήνα-Χαλκίδα) με ώρα αναχώρησης 22:28, στο τμήμα Αφίδνες – Χαλκίδα (χωρίς στάσεις σε Δήλεσι και Άγιο Γεώργιο).

2539 με ώρα αναχώρησης 00:00, στο τμήμα Χαλκίδα – Οινόη.

1239 με ώρα αναχώρησης 23:32, στο τμήμα Αεροδρόμιο – Ταύρος (στάσεις σε Κορωπί, Κάντζα, Πλακεντία, Νερατζιώτισσα και Αθήνα).

2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα – Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό).

Σοβαρά προβλήματα αναμένονται και στις αστικές μετακινήσεις λόγω των στάσεων εργασίας και των απεργιών που προγραμματίζονται. Το τι ακριβώς θα ισχύσει αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια την Πρωτομαγιά

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) ανακοίνωσε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 00:01 της Παρασκευής και θα διαρκέσει έως τα μεσάνυχτα, αφήνοντας τα πλοία δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας. Οι ναυτεργάτες διεκδικούν την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και την προστασία των συνταξιούχων του κλάδου.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει μετακινήσεις, ειδικά προς τα νησιά, καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες και τα πρακτορεία για την τροποποίηση των εισιτηρίων τους.