Ελλάδα

Πρωτοχρονιά: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για τις εκδηλώσεις της παραμονής

Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί για τις εορταστικές εκδηλώσεις στην αλλαγή του χρόνου
Αλλαγή χρόνου
Εικόνα αρχείου / Reuters

Για σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, προβλέπονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τις βραδινές ώρες, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την αλλαγή του χρόνου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στις περιοχές γύρω από την Πλατεία Συντάγματος και το Πεδίον του Άρεως, όπου θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Από τις 20:00 της 31ης Δεκεμβρίου 2025 έως τη λήξη των εκδηλώσεων την 1η Ιανουαρίου 2026, στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η κυκλοφορία θα διαμορφωθεί ως εξής:

  • Λ. Β. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σέκερη και Πανεπιστημίου.
  • Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Πατησίων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.
  • Λ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.
  • Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λ. Αμαλίας και Δ. Αρεοπαγίτου.
  • Μαυρομματαίων, σε όλο το μήκος της.
  • Πλατεία Συντάγματος, σε όλο το μήκος της.
  • Σταδίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμερικής και Β. Γεωργίου Α΄ και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.


Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
362
331
149
103
99
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Χειροπέδες σε 45χρονη οικιακή βοηθό που έκλεβε κοσμήματα και χρήματα από σπίτια που εργαζόταν
Η 45χρονη έψαχνε άτομα ΑΜΕΑ ή υπερήλικες που έψαχναν οικιακή βοηθό και στην συνέχεια επικοινωνούσε μαζί τους με ψεύτικα στοιχεία και με τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε στοιχεία ανύπαρκτων αλλοδαπών
Κλοπές
Newsit logo
Newsit logo