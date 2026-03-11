Πρότυπα, πειραματικά και δημόσια Ωνάσεια σχολεία: Από αύριο Πέμπτη και έως 26 Μαρτίου οι αιτήσεις εισαγωγής

Ανοίγουν οι αιτήσεις για την εισαγωγή των παιδιών σε πρότυπα, πειραματικά και δημόσια Ωνάσεια σχολεία και για μία εβδομάδα οι γονείς θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή για τα παιδιά τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, από την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 μέχρι και την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, στις 13:00, όσοι επιθυμούν θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για εισαγωγή στα πρότυπα σχολεία – γυμνάσια και λύκεια, στα δημόσια Ωνάσεια σχολεία – γυμνάσια και λύκεια, στα πρότυπα εκκλησιαστικά σχολεία – γυμνάσια και λύκεια και στα πειραματικά σχολεία – νηπιαγωγεία, δημοτικά και λύκεια – για το σχολικό έτος 2026 – 2027.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Παράλληλα είναι διαθέσιμες αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, καθώς και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και το νομικό πλαίσιο που αφορούν στις διαδικασίες εισαγωγής στα προαναφερθέντα σχολεία.

Σημειώνεται ότι η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με τους κωδικούς Taxisnet του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλου προσώπου που έχει την επιμέλεια των μαθητών και υποβάλει την αίτηση.

Με την ίδια αίτηση κάθε μαθητής μπορεί να είναι υποψήφιος σε έως δύο πρότυπα γυμνάσια ή δύο πρότυπα λύκεια, ένα δημόσιο Ωνάσειο γυμνάσιο ή ένα δημόσιο Ωνάσειο λύκειο, ένα πρότυπο εκκλησιαστικό γυμνάσιο ή γενικό πρότυπο εκκλησιαστικό λύκειο και ένα πειραματικό νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο ή λύκειο. Αν έχουν επιλεγεί ταυτόχρονα σε πρότυπο ή δημόσιο Ωνάσειο ή πρότυπο εκκλησιαστικό σχολείο, θα πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησης για τη φοίτηση στους παραπάνω τύπους σχολείων. Από τις σχολικές μονάδες που έχουν δηλωθεί επιλέγεται υποχρεωτικά μόνο ένα πρότυπο ή δημόσιο Ωνάσειο ή πρότυπο εκκλησιαστικό σχολείο, στο οποίο ο υποψήφιος μαθητής επιθυμεί να είναι επιλαχών.

Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων και κλήρωσης

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα πειραματικά σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου αριθμού προτεραιότητας, για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στα πρότυπα, πρότυπα εκκλησιαστικά και δημόσια Ωνάσεια σχολεία, είναι η Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας δεξιοτήτων για εισαγωγή στα πρότυπα σχολεία είναι το Σάββατο 25 Απριλίου 2026. Στην ως άνω δοκιμασία οι μαθητές αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο δημοτικό σχολείο ή το γυμνάσιο κατά περίπτωση σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και μαθηματικών εννοιών.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας δεξιοτήτων για εισαγωγή στα πρότυπα εκκλησιαστικά σχολεία είναι επίσης το Σάββατο 25 Απριλίου 2026, καθώς η διαδικασία εισαγωγής στα ανωτέρω Σχολεία πραγματοποιείται παράλληλα με τη διαδικασία εισαγωγής στα πρότυπα σχολεία.

Στην ως άνω δοκιμασία οι μαθητές αξιολογούνται σε δεξιότητες σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας, μαθηματικών και θρησκευτικών εννοιών που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο δημοτικό ή το γυμνάσιο κατά περίπτωση.

Όπως σημειώνεται από πλευράς υπουργείου, οι μαθητές δεν απαιτείται να μελετήσουν συγκεκριμένη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας δεξιοτήτων και γνώσεων για εισαγωγή στα δημόσια Ωνάσεια σχολεία είναι η Κυριακή 26 Απριλίου 2026. Με τη διαδικασία αυτή οι μαθητές αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο δημοτικό ή το γυμνάσιο κατά περίπτωση σχετικές με την Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

Αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας είναι στοιχεία, τα οποία οι μαθητές ήδη έχουν επεξεργασθεί και γνωρίζουν από τη φοίτησή τους στο δημοτικό ή το γυμνάσιο κατά περίπτωση. Ως εκ τούτου, δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης από τα σχολικά εγχειρίδια και οι μαθητές δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

Μάλιστα, έχουν δημοσιευθεί και κάποια ενδεικτικά θέματα σχετικά με την εισαγωγή στα πρότυπα σχολεία και άλλα ενδεικτικά θέματα που αφορούν την εισαγωγή στα δημόσια Ωνάσεια.