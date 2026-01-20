Προβλήματα στα λιμάνια λόγω ισχυρών ανέμων

Προβλήματα παρουσιάζονται από σήμερα Τρίτη 20.01.2026, σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κυρίως σε λιμάνια στη δυτική Ελλάδα, εξαιτίας των δυνατών ανέμων που επικρατούν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, ενόψει του νέου γύρου κακοκαιρίας που ξεκινά.

Σε πολλά λιμάνια της χώρας, κυρίως στη δυτική Ελλάδα αλλά και στον Πειραιά παρουσιάστηκαν μικροπροβλήματα, με κάποια από τα πλοία να μένουν δεμένα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ενταθούν οι ισχυροί άνεμοι λόγω της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, τα υδροπτέρυγα από το λιμάνι του Πειραιά προς τον Αργοσαρωνικό κινούνται μόνο κατόπιν απόφασης του πλοιάρχου, ανάλογα με τον καιρό.

Το πορθμείο στη γραμμή Ρίο–Αντίρριο παραμένει κλειστό, καθώς οι συνθήκες στη θάλασσα είναι δυσμενείς.

Παράλληλα, περιορισμοί ισχύουν και για τα δρομολόγια από την Κυλλήνη προς Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Με το πρωινό δρομολόγιο στις 07:45 να έχει πραγματοποιηθεί, ενώ στα επόμενα, οι γραμμές θα ανασταλούν προσωρινά.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους, ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχόν αλλαγές.

Ισχυροί άνεμοι τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με τις αναρτήσεις των μετεωρολόγων η επικείμενη κακοκαιρία είναι αποτέλεσμα ενός νέου οργανωμένου και και ισχυρού βαρομετρικού χαμηλό που έρχεται από την Τυνησία, που θα επηρεάσει τον καιρό της χώρας τουλάχιστον τρεις μέρες. Μάλιστα, το σημερινό κύμα κακοκαιρίας έρχεται τη στιγμή που το τσουχτερό κρύο αρχίζει σταδιακά να υποχωρεί, με τις καταιγίδες που αναμένεται να σημειωθούν να χαρακτηρίζονται ακόμα και επικίνδυνες.

Κατά το πρώτο στάδιο της κακοκαιρίας, αναμένονται πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις ανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι, που σε θαλάσσιες περιοχές θα φτάνουν τα 9 έως και 10 μποφόρ.

Οι ισχυρότερες ριπές θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την κεντρική και δυτική Στερεά Ελλάδα καθώς και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.