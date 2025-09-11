Ψυχικό: Βρέθηκε ανθρώπινο κρανίο και οστά πάνω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου

Σκηνές που θυμίζουν θρίλερ, εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης (11.09.2025) στο Ψυχικό, όταν περαστικός βρήκε ανθρώπινο κρανίο και οστά σε βράχο.

Αμέσως σήμανε συναγερμός, με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο η αστυνομία και να ξεκινήσουν έρευνες. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως τόσο το κρανίο όσο και τα οστά βρέθηκαν πάνω από τον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου στο Ψυχικό.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί ήδη για να ξεκινήσουν οι έρευνες ώστε να αποδειχθεί η ταυτότητα του θύματος. Μέσα στις επόμενες ώρες θα γίνει και ανθρωπολογική εξέταση για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως τα οστά και το κρανίο είναι αρκετών χρόνων και δεν φαίνεται να συνδέεται με κάποια υπόθεση εξαφάνισης στην περιοχή.