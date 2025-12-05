Συμβαίνει τώρα:
Πτολεμαΐδα: 16χρονος λήστεψε σούπερ μάρκετ με την απειλή μπαλτά – Είχε προσπαθήσει να κλέψει κι άλλα καταστήματα

Τα περιστατικά έγιναν τον τελευταίο ενάμισι μήνα τις βραδινές ώρες, λίγο πριν το κλείσιμο των καταστημάτων
Μία βίαιη ληστεία φαίνεται ότι έκανε ένας 16χρονος στην Πτολεμαΐδα, αφού κατηγορείται ότι με την απειλή μπαλτά έκλεψε μίνι μάρκετ της περιοχής, αφαιρώντας 850 ευρώ.

Ο 16χρονος κατηγορείται ακόμα ότι αποπειράθηκε να κάνει ληστεία με την απειλή μαχαιριού σε άλλα δύο μίνι μάρκετ στην Πτολεμαΐδα, αλλά οι ιδιοκτήτες αντιστάθηκαν με αποτέλεσμα εκείνος να φύγει από το σημείο άπραγος με το ποδήλατό του.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, τετελεσμένη και σε απόπειρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τα περιστατικά έγιναν τον τελευταίο ενάμισι μήνα τις βραδινές ώρες, λίγο πριν το κλείσιμο των καταστημάτων που είχε «βάλει στο μάτι» ο ανήλικος.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του εντοπίστηκαν τα ρούχα που φορούσε όταν έκανε τις ληστείες, το ποδήλατο και το χρηματικό ποσό των 95 ευρώ, προερχόμενο από τα ταμεία των σούπερ μάρκετ, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονιών του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

