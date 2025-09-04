Συμβαίνει τώρα:
Πτολεμαΐδα: Συνελήφθη συμμορία ανηλίκων που «ξάφριζε» σπίτια – Είχαν συγκεντρώσει λεία άνω των 90.000 ευρώ

Τα μέλη που συνελήφθησαν ήταν τρεις 17χρονοι, ένας 16χρονος κι ένας 19χρονος καθώς και ένας 20χρονος και ένας 36χρονος με τους οποίου συνεργάζονταν για να πουλήσουν ή να κρύψουν τα κλοπιμαία
Περιπολικό
Περιπολικό / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI

Τέλος έδωσε η αστυνομία στα σχέδια μιας συμμορίας ανηλίκων που ξάφριζε σπίτια στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, με αποτέλεσμα να μαζέψει λεία άνω των 90.000. Τα τέσσερα από τα πέντε μέλη της συμμορίας ήταν κάτω των 18 ετών και ένας μόλις 19 ετών.

Τα μέλη της συμμορίας που συνελήφθησαν στην Πτολεμαΐδας ήταν πέντε άτομα και μεταξύ αυτών τρεις 17χρονοι, ένας 16χρονος κι ένας 19χρονος, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έκαναν 12 κλοπές και μία επιπλέον απόπειρα από τον περασμένο Μάρτιο έως τα τέλη του Αυγούστου, όπως προέκυψε βέβαια από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.

Οι κατηγορούμενοι είχαν διαφορετικό τρόπο που προσέγγιζαν τον στόχο τους κάθε φορά ενώ φαίνεται ότι έμπαιναν σε σπίτια των οποίων οι ένοικοι απουσίαζαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, κλέβοντας κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Οι ίδιοι φαίνεται πως παραβίαζαν πόρτες ή ανασφάλιστα παράθυρα και σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν αντικλείδια.

Τα κλοπιμαία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, είτε τα έκρυβαν στα σπίτια τους, είτε τα έδιναν σε έναν 20χρονο για να τα κρύψει σε υπαίθριους χώρους, είτε τα πουλούσαν σε έναν 34χρονο ιδιοκτήτη εργαστηρίου αργυροχρυσοχοΐας στην Κοζάνη.

Ο 20χρονος και ο 34χρονος αργότερα συνελήφθησαν, όπως επίσης και οι γονείς των τεσσάρων εμπλεκόμενων ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Μέρος των κοσμημάτων που εκπλάπησαν εντοπίστηκαν και παραδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης.

