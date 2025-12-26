Συμβαίνει τώρα:
Πτώση αεροσκάφους στην Τουρκία: «Ετοιμάσαμε την τελευταία της βαλίτσα, δεν γύρισε ποτέ» λέει ο σύντροφος της άτυχης 42χρονης αεροσυνοδού

Την ίδια ώρα, οι τουρκικές αρχές εξετάζουν κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να δουν αν υπήρξε εξωτερική παρέμβαση από τρίτους πριν από τη μοιραία πτήση
Μαρία Παππά
Η Ελληνίδα αεροσυνοδός που έχασε τη ζωή της

Συνεχίζονται οι έρευνες για τη συντριβή του λίαρ τζετ κοντά στην Άγκυρα στις 23 Δεκεμβρίου, μία πτώση που οδήγησε στον θάνατο όλους τους επιβαίνοντες, ανάμεσά τους η στρατιωτική ηγεσία της κυβέρνησης της Ανατολικής Λιβύης, αλλά την 42χρονη Ελληνίδα αεροσυνοδό Μαρία Παππά.

Σύμφωνα με τον σύντροφο της 42χρονης, η άτυχη αεροσυνοδός προσελήφθη από την αεροπορική εταιρεία του λίαρ τζετ μόλις λίγες ώρες πριν από τη μοιραία πτήση που κατέπεσε κοντά στην Άγκυρα.

«Ετοιμάσαμε μαζί την τελευταία της βαλίτσα, δεν γύρισε ποτέ», είπε στον ΑΝΤ1 την Παρασκευή (26.12.2025), δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, ο σύντροφος της 42χρονης.

Με το που απάντησε στην αγγελία της αεροπορικής εταιρείας για τη θέση της αεροσυνοδού, η αντίστροφη μέτρηση για τη Μαρία Παππά είχε πλέον αρχίσει.

Φτάνει στις 23 Δεκεμβρίου στην Άγκυρα, όπως της ζήτησαν, μπαίνει στο λίαρ τζετ με τον Λίβυο αντιστράτηγο και λίγη ώρα αργότερα έγινε η πολύνεκρη συντριβή του Falcon.

«Η Μαρία δεν γνώριζε ότι στη μοιραία πτήση από την Άγκυρα για την Τρίπολη θα επέβαινε η στρατιωτική ηγεσία της κυβέρνησης της Ανατολικής Λιβύης», λέει ο σύντροφός της που μίλησε μαζί της για τελευταία φορά.

Την ίδια ώρα, οι τουρκικές αρχές εξετάζουν κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να δουν αν υπήρξε εξωτερική παρέμβαση από τρίτους πριν από την πτήση.

 

Όλα τα ενδεχόμενα της αεροπορικής τραγωδίας είναι ανοιχτά: Από το να συνέβη μία καταστροφική βλάβη ή να υπήρχε κάποια κατασκευαστική αστοχία η οποία κλιμακώθηκε, μέχρι και την περίπτωση της δολιοφθοράς.

