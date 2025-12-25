Πτώση αεροσκάφους στην Τουρκία: «Το όνειρό της ήταν να γίνει αεροσυνοδός» – Θλίψη για τη Μαρία Παππά

«Το όνειρο της ήταν να γίνει αεροσυνοδός… ήταν μια άξια κοπέλα» λέει στο newsit.gr συνάδελφος και φίλος της άτυχης Μαρίας Παππά που έχασε την ζωή της στο αεροπορικό δυστύχημα στην Τουρκία.

Βυθισμένοι στη θλίψη είναι οι φίλοι και η οικογένεια της 42χρονης αεροσυνοδού που ακόμα δεν μπορούν να πιστέψουν ότι η πρώτη πτήση της Μαρίας με το Falcon 50 θα ήταν και η τελευταία. «Το καλοκαίρι είχαμε μιλήσει και μου είχε πει ότι ξεκίνησε σε μια εταιρία που άνοιξε πτήσεις από Αθήνα για Νέα Υόρκη και το Los Angeles. Μάλιστα άφησε άλλες δουλειές για να πάει, αλλά δεν πήγαν τα πράγματα όπως ήθελε γιατί δεν τους ανανέωσαν την σύμβαση. Είχε μεγάλο άγχος για το τι θα κάνει. Τότε είχε βρει αυτή την εταιρία την prive και ξεκίνησε εκεί, δεν είχε πολύ καιρό περίπου 2 – 3 μήνες» λέει στο newsit.gr ο συνάδελφος και φίλος της 42χρονης που σκοτώθηκε στην Τουρκία.

Ήταν το όνειρό της, ένα όνειρο, που έγινε πραγματικότητα με την Μαρία να πετάει για σχεδόν 20 χρόνια και να αποκτά την μια εμπειρία μετά την άλλη. Όμως, το όνειρο έγινε εφιάλτης και η Ελληνίδα αεροσυνοδός έγινε ένα από τα θύματα της πτώσης του Falcon 50.

«Την Μαρία την γνώριζα πάρα πολύ καλά και πολλά χρόνια. Η Μαρία ξεκίνησε να εργάζεται ως σεκιούριτι στο check point των πληρωμάτων της Ολυμπιακής και όλο μας έλεγε ότι ήθελε να γίνει συνοδός, ήταν το όνειρό της. Τα κατάφερε, το κυνήγησε και ξεκίνησε την καριέρα της αρχικά ως εποχιακή και στην συνέχεια πήγε σε άλλη αεροπορική. Απέκτησε μεγάλη εμπειρία και είχε ταξιδέψει πολλά μίλια» λέει βαθιά συγκινημένος ο συνάδελφος της Μαρίας.

Ο πόνος ανείπωτος με την οικογένειά της να μαθαίνει για την μοιραία πτήση και να χάνει την γη κάτω από τα πόδια της: «Μια γυναίκα εξαιρετική και πάντα με χαμόγελο. Θυμάμαι και ότι με τον σύζυγό της ήταν μαζί πάρα πολλά χρόνια και είχαν ξεκινήσει μαζί ως εποχιακοί. Δούλευαν και οι δύο πάρα πολύ και ήταν άξιοι άνθρωποι. Με την Μαρία μιλούσαμε συχνά και μοιραζόμασταν της ανησυχίες μας για τη δουλειά» καταλήγει ο συνάδελφος της Μαρίας.