Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Πτώση ελικοπτέρου στη Σίφνο: Από τη φωτιά έχασαν τη ζωή τους ο πιλότος και το ζευγάρι των Βρετανών – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Από τις σορούς ελήφθησαν και δείγματα, προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις
Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου
Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μετά από οκτώ μέρες πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη (25.8.26) η νεκροψία – νεκροτομή στις σορούς του 53χρονου πιλότου και του ζευγαριού των Βρετανών που έχασαν τη ζωή τους όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη στη Σίφνο.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος και των τριών επιβαινόντων προήλθε από την επίδραση της φωτιάς ενώ ελήφθησαν και δείγματα, προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.

Οι τρεις επιβαίνοντες είχαν έναν φρικτό θάνατο αφού κάηκαν ζωντανοί ενώ οι σοροί του νεαρού ζευγαριού αναμένεται να δοθούν στις οικογένειές τους, που ήρθαν από τη Βρετανία, προκειμένου να δώσουν DNA αλλά και να τις παραλάβουν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
183
109
81
69
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo