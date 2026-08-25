Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε στα βράχια μια ανάσα από τη θάλασσα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (25.8.26) στις Ροδιές Κανήθου της Χαλκίδας στην Εύβοια, όταν αυτοκίνητο έπεσε στα βράχια.

Σύμφωνα με το evima.gr, αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα βγήκε από την πορεία του, κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και κατέληξε στα βράχια, μόλις μία ανάσα από τη θάλασσα.

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Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Η οδηγός του αυτοκινήτου είναι καλά στην υγεία της ενώ οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.