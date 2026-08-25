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Φωτιά στο Στόμιο Λάρισας: Καίει σε χαμηλή βλάστηση

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα
Πυροσβέστης
Photo / Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (25.08.2026) σε χαμηλή βλάστηση στο Στόμιο Λάρισας.

Για το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στη Λάρισα κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Αγιάς, προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Σε όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας .

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