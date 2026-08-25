Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Οδηγός ταξί χρέωσε 600 ευρώ από οικογένεια τουριστών για μια κούρσα αεροδρόμιο – κέντρο Αθήνας

«Άδειασε» το πορτοφόλι της οικογένειας με την απειλή βίας - Ερευνάται και άλλη καταγγελία σε βάρος του
Απεργιακή συγκέντρωση αυτοκινητιστών ταξί της Αττικής, στα γραφεία του ΣΑΤΑ και πορεία στην πλατεία Συντάγματος, Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026. Οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές αντιδρούν σε διατάξεις του νομοσχεδίου για την ηλεκτροκίνηση και ξεκίνησαν εικοσιτετράωρες, επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις. Ανάμεσα στα αιτήματά τους είναι η παράταση του μέτρου για την ηλεκτροκίνηση που προωθεί το αρμόδιο υπουργείο μέχρι το 2035, καθότι υποστηρίζουν πως είναι πολύ ακριβά τα οχήματα και δεν υπάρχουν και οι υποδομές ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αυτών των οχημάτων. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση είναι και το άρθρο 52 που αφορά τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης με οδηγό. Οι εκπρόσωποι των ταξί υποστηρίζουν πως αυτή η ρύθμιση, ανοίγει το δρόμο σε εταιρείες ενοικιαζομένων με οδηγό, δημιουργώντας, όπως λένε, συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς θα πραγματοποιούν αστικές κούρσες. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Χειροπέδες σε οδηγό ταξί ο οποίος πήρε 600 ευρώ από οικογένεια τουριστών με την απειλή βίας, μετά από διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στο κέντρο της Αθήνας.

Ο 38χρονος οδηγός ταξί τις βραδινές ώρες της Πέμπτης (13.08.2026), παρέλαβε από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, οικογένεια τουριστών με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο, ο 38χρονος με επαναλαμβανόμενες απειλές χρήσης βίας και τρομοκρατώντας τα μέλη της οικογένειας, τους ανάγκασε να του παραδώσουν το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ, προκειμένου να αποβιβαστούν και να παραλάβουν τις αποσκευές τους από το όχημα.

Λίγο αργότερα, η οικογένεια μετέβη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος προκειμένου να καταγγείλει το περιστατικό.

Εκεί αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος, μετά από ενδελεχή προανάκριση και ανάλυση ψηφιακών δεδομένων, ταυτοποίησαν τον 38χρονο ως οδηγό του εν λόγω οχήματος ταξί και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του.

Ως αποτέλεσμα, πρωινές ώρες σήμερα, αστυνομικοί συνέλαβαν δυνάμει εκδοθέντος εντάλματος σύλληψης τον 38χρονο και τον οδήγησαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Σημειώνεται ότι διερευνάται και άλλη καταγγελία τουρίστα σε βάρος του 38χρονου, όπου ο κατηγορούμενος προσπάθησε να τον εξαπατήσει για να του αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
183
109
81
69
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo