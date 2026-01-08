Πύργος: Άγρια συμπλοκή δύο οικογενειών ρομά για παλιοσίδερα – Χαροπαλεύει παππούς, τον παρέσυραν με αυτοκίνητο

Πρωτοφανείς σκηνές εκτυλίχθηκαν στον Πύργο Ηλείας μετά από συμπλοκή δύο οικογενειών ρομά το μεσημέρι της Τετάρτης.

Η συμπλοκή μεταξύ των δύο οικογενειών στην Βαρβάσαινα του Πύργου Ηλείας έγινε για κάποια παλιοσίδερα και πήρε άγριες διαστάσεις.

Μπροστά στα έκπληκτα μάτια των κατοίκων του χωριού, εκτυλίχθηκαν ιδιαίτερα σκληρές σκηνές με κάποιους να αναφέρουν πως ορισμένα από τα θύματα παρασύρθηκαν ακόμα και από το αυτοκίνητο της μιας οικογένειας.

Ως δράστες φέρονται τέσσερις ρομά της μιας οικογένειας και ένας ακόμα αλλοδαπός που φέρεται να ήταν μαζί τους.

Από την άλλη πλευρά θύματα και βαριά τραυματισμένοι, είναι ένας παππούς 68 ετών με τα δύο του εγγόνια 13 και 17 ετών.

Οι δύο οικογένειες έτυχε να συναντηθούν μέσα στον οικισμό της Βαρβάσαινας και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το γεγονός ότι η μια οικογένεια είχε καταφέρει να συγκεντρώσει κάποια παλιοσίδερα, πυροδότησε την ένταση. Άντρες και γυναίκες πέντε άτομα συνολικά άρχισαν να επιτίθενται στον παππού και τα εγγόνια του, με ό,τι βρήκαν μπροστά τους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες παρέσυραν με το ένα αυτοκίνητο τουλάχιστον τον παππού με το 13χρονο εγγόνι.

Οι κάτοικοι κάλεσαν άμεσα σε βοήθεια την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο.

Τα ασθενοφόρα μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο του Πύργου. Εκεί εκτυλίχθηκε και δεύτερο επεισόδιο και στιγμές έντασης με τους συγγενείς των θυμάτων που αναζητούσαν εκδίκηση.

Από τους τρεις τραυματίες, ο 68χρονος παππούς, έχει διακομιστεί και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη νευροχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο, καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα σε όλο το σώμα του.

Από την άλλη ο 13χρονος εγγονός, νοσηλεύεται με κάταγμα στο πόδι και άλλα τραύματα στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών.