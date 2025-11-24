Ελλάδα

Πύργος: Εργάτης καταπλακώθηκε από σίδερα όταν προσπάθησε να τα ξεφορτώσει από φορτηγό – Διασωληνώθηκε στο νοσοκομείο

Την στιγμή που απελευθέρωσε το φορτίο, τα σίδερα κύλησαν και τον καταπλάκωσαν
σίδερα
Τα σίδερα που τραυμάτισαν τον εργάτη / patrisnews.

Ένα εξαιρετικά σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι (24/11/2025) στην περιοχή της Κουτσοχέρας, στον επαρχιακό δρόμο Πύργου–Σιμοπούλου, σε σημείο όπου γίνονται έργα αναβάθμισης του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Patrisnews για το εργατικό ατύχημα, ο οδηγός ενός φορτηγού τραυματίστηκε βαριά την ώρα που προσπαθούσε να λύσει τους ιμάντες για να ξεφορτώσει τα σίδερα που μετέφερε με το φορτηγό στον Πύργο.

Την στιγμή που απελευθέρωσε το φορτίο, τα σίδερα κύλησαν και τον καταπλάκωσαν, προκαλώντας του σοβαρότατους τραυματισμούς στα κάτω άκρα, από τα γόνατα και κάτω.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ συνάδελφοί του έσπευσαν να τον απεγκλωβίσουν μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

σίδερα
φωτό patrisnews
patrisnews
patrisnews

Ο τραυματίας διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όμως εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασής του διασωληνώθηκε στο «Ανδρέας Παπανδρέου».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
238
204
188
89
66
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Άδωνις Γεωργιάδης – Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η Αμερικανίδα πρέσβης στο υπουργείο Υγείας για τον Ψηφιακό Βοηθό Πολίτη
Ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη θα προσφέρει στους πολίτες προσωποποιημένη και ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα τους, στις συνταγές, στα ραντεβού, στις προληπτικές εξετάσεις και στους εμβολιασμούς τους
Ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο υπουργείο Υγείας
Αναστάτωση και στο νέο σχολείο όπου μεταφέρθηκε η δασκάλα από το Λουτράκι μετά την καταγγελία για τον 6χρονο
«Ανησυχούμε και περιμένουμε, δεν είναι ευχάριστο για τη σχολική κοινότητα αλλά δεν μαζεύουμε υπογραφές», λέει στο newsit.gr ο πρόεδρος του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του νέου σχολείου
Δασκάλα 15
Newsit logo
Newsit logo