Πύργος: Βίντεο με τα ελάφια «δραπέτες» που προκάλεσαν δύο τροχαία ατυχήματα

Στο βίντεο φαίνονται 7 ελάφια να προσεγγίζουν μαντρότοιχο οικίας που βρίσκεται στην περιοχή των Γρανιτσείκων και να απομακρύνεται
Τα ελάφια που δραπέτευσαν / iliaenimerosi.gr
Στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου κατέληξαν να κυκλοφορούν τα ελάφια, τα οποία διέφυγαν από αγρόκτημα στα Γρανιτσείκα. Τα ελάφια, είναι 20 περίπου στον αριθμό.

Βίντεο δείχνει τα ελάφια να κυκλοφορούν ελεύθερα -και για τα οποία έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα στην πόλη του Πύργου.

Ο αριθμός των ελαφιών έχει μειωθεί αφού κάποια έγιναν «στόχος» ενώ -τουλάχιστον- δυο ήταν θύματα τροχαίων, σύμφωνα με το iliaenimerosi.gr.

Στο βίντεο φαίνονται 7 ελάφια να προσεγγίζουν μαντρότοιχο οικίας που βρίσκεται στην περιοχή των Γρανιτσείκων και να απομακρύνεται.

Πρόκειται για ένα σημείο που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο που «απέδρασαν» τα (20 συνολικά) ελάφια στα μέσα -περίπου- του περασμένου Απρίλη.

Το βίντεο έχει τραβηχτεί τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (27.05.2026) και είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως λίγες ώρες αργότερα τα συγκεκριμένα ελάφια εμφανίστηκαν, σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της περιοχής όπως είναι η Κατακόλου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή μεταξύ του Αγίου Ιωάννη και Γρανιτσεϊκων.

