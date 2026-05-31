Ελλάδα

Φωτιά στον Ασπρόπυργο – Σε εξέλιξη η κατάσβεση από την Πυροσβεστική

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 10 πυροσβεστικά οχήματα
Πυροσβέστης και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (31.05.2026) στον Ασπρόπυργο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φωτιά  ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν στο σημείο προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 10 πυροσβεστικά οχήματα, καταβάλλοντας προσπάθειες για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της.

Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς δεν έχουν γίνει γνωστά, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
276
93
83
80
77
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Παιδί 4,5 ετών βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του στις Συκιές Θεσσαλονίκης – Συνελήφθησαν οι γονείς του
Οι γονείς είχαν αφήσει την επίβλεψη του μικρού παιδιού στην ανήλικη κόρη τους, ωστόσο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το παιδί κατάφερε βγει από το σπίτι και να βρεθεί μόνο του στον δρόμο
Αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ
Newsit logo
Newsit logo