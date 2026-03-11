Συμβαίνει τώρα:
Πυρκαγιά στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου σε κατάστημα με ηλεκτρικά σκούτερ

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα
Δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο σημείο της φωτιάς στη Βάρης - Κορωπίου
Δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο σημείο της φωτιάς στη Βάρης - Κορωπίου / πηγή φωτογραφίας orangepress.gr

Φωτιά ξέσπασε στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα χθες (11.03.2026) σε χώρο εμπορίου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου εκδηλώθηκε σε κατάστημα με ηλεκτρικά σκούτερ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.

 

 

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

 

Γύρω στη 1:15 π.μ. της Πέμπτης (12.03.2026) η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

