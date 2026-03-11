Πυρκαγιά στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου σε κατάστημα με ηλεκτρικά σκούτερ

Φωτιά ξέσπασε στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα χθες (11.03.2026) σε χώρο εμπορίου.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου εκδηλώθηκε σε κατάστημα με ηλεκτρικά σκούτερ.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.
Πυρκαγιά σε χώρο εμπορίου επί της Λεωφόρου Βάρης Κορωπίου. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 11, 2026
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε χώρο εμπορίου στη Λεωφόρο Βάρης Κορωπιού.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 11, 2026
Γύρω στη 1:15 π.μ. της Πέμπτης (12.03.2026) η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.