Πυρκαγιά στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου σε κατάστημα με ηλεκτρικά σκούτερ

Φωτιά ξέσπασε στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα χθες (11.03.2026) σε χώρο εμπορίου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου εκδηλώθηκε σε κατάστημα με ηλεκτρικά σκούτερ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.

Πυρκαγιά σε χώρο εμπορίου επί της Λεωφόρου Βάρης Κορωπίου. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 11, 2026

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε χώρο εμπορίου στη Λεωφόρο Βάρης Κορωπιού. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 11, 2026

Γύρω στη 1:15 π.μ. της Πέμπτης (12.03.2026) η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.