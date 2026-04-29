Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: «Ήταν χαλαρός, δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει αυτό που έκανε» λέει ο ταξιτζής για τον 89χρονο

«Ήταν σε κατάσταση χαλαρή», λέει για τον 89χρονο ο ταξιτζής που τον μετέφερε στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό το πρωί της Τρίτης (28.4.26(, όπου άνοιξε πυρ με την κοντόκανη καραμπίνα του τραυματίζοντας έναν άνδρα. Στη συνέχεια μετέβη στο Εφετείο στην οδό Λουκάρεως τραυματίζοντας συνολικά πέντε άτομα. Κατόπιν χρησιμοποιώντας ταξί έφτασε στην Πάτρα όπου και συνελήφθη από την αστυνομία σε ξενοδοχείο.

«Αυτός έτσι πάντα ντυνόταν. Συνήθως. Χαλαρά ήταν, μίλαγε εκεί πέρα, όλα καλά. Αυτά. Ήταν χαλαρά. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει αυτό που έκανε», δήλωσε για τη μεταφορά του ηλικιωμένου στον ΕΦΚΑ ο ταξιτζής στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1.

Ο οδηγός ταξί τόνισε πως όλα ήταν φυσιολογικά και πως ο 89χρονος έκατσε στο πίσω κάθισμα και ανέφερε πως θα επισκεπτόταν έναν φίλο κι έπειτα θα πήγαινε στην Πάτρα.