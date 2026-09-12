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Καιρός αύριο: Αστάθεια με πτώση της θερμοκρασίας στους 32 βαθμούς και άνεμοι 6 μποφόρ

Σχετικά αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης
καιρός
eurokinissi
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Ο καιρός για αύριο Κυριακή (13.09.2026) θα είναι άκρως φθινοπωρινός με βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Βορειοδυτικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ ελαφρώς αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις σκόνης.

Πιο αναλυτικά, ο καιρός σύμφωνα με το meteo.gr στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που μετά το μεσημέρι θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πυκνότερες στα ανατολικά ηπειρωτικά όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Σχετικά αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 12 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 28-30 και τοπικά 31 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 15 έως 31-33, στην Ήπειρο από 17 έως 29-31 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 17 έως 31-33 βαθμούς, στα Επτάνησα από 19 έως 29-31 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 18 έως 29-32, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους 34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βορειοανατολικό Αιγαίο (από τη Θράκη έως τη Λέσβο) θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ, ενώ στον Κορινθιακό θα επικρατήσει δυτικό ρεύμα με εντάσεις 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ, ενώ στα δυτικά τμήματα του νομού θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στην αρχή της ημέρας και γρήγορη βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

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