Ράγισαν καρδιές στη Ρουμανία: Οπαδοί του ΠΑΟΚ κάλυψαν με κασκόλ και μπλούζες το σημείο της τραγωδίας

Πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ που είχαν ήδη φτάσει στη Γαλλία ή βρίσκονταν στο δρόμο αποφάσισαν να επιστρέψουν και πήγαν στη Ρουμανία
Το σημείο της τραγωδίας στη Ρουμανία
Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ άφησαν κασκόλ στον τόπο της τραγωδίας

Τον τόπο της ανείπωτης τραγωδίας στη Ρουμανία με τους 7 νεκρούς στον «δρόμο του θανάτου» Drumul Național 6 (DN6) επισκέφθηκαν φίλοι του ΠΑΟΚ.  

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στη Ρουμανία από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ ράγισαν καρδιές. Η είδηση του θανάτου των οπαδών συγκλόνισε την αθλητική κοινότητα αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα. Πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ που είχαν ήδη φτάσει στη Γαλλία ή βρίσκονταν στο δρόμο αποφάσισαν να επιστρέψουν, ενώ η θύρα των φιλοξενούμενων στο γήπεδο της Ολυμπίκ Λυών παρέμεινε κλειστή ως ένδειξη πένθους.

Στην επιστροφή τους, περίπου 200 οπαδοί ταξίδεψαν οργανωμένα με τέσσερα πούλμαν έως την Τιμισοάρα για να βρεθούν κοντά στους τρεις τραυματίες που νοσηλεύονται στο τοπικό νοσοκομείο.

Άλλοι βρέθηκαν στο σημείο της φρικτής σύγκρουσης, όπου παραμένουν συντρίμμια από το ατύχημα. Σε μια συγκινητική κίνηση, οπαδοί κάλυψαν τα συντρίμμια με σημαίες, μπλούζες και κασκόλ της ομάδας, τιμώντας τη μνήμη των αδικοχαμένων νεαρών φιλάθλων, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του ThessPost.gr.

Θρήνος για τους αδικοχαμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Κασκόλ, σημαίες και μπλούζες στον τόπο της τραγωδίας

Το τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη Ρουμανία, όταν ένα βαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ με προορισμό τη Γαλλία συγκρούστηκε με νταλίκα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά από τους δέκα επιβαίνοντες.

Ανείπωτη θλίψη για την τραγωδία με τους 7 νεκρούς
Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ επισκέφθηκαν τον τόπο της τραγωδίας

Οι φίλαθλοι είχαν ξεκινήσει από την Κατερίνη με στόχο να φτάσουν οδικώς στη Λυών για να παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα τους στον αγώνα του Europa League.

