Ραγίζει καρδιές ο παπά – ΠΑΟΚ για το δυστύχημα με τους οπαδούς: «Κλαίμε όλοι, είναι δικά μας παιδιά, από περιοχές δίπλα μας»

Όλο το πανελλήνιο είναι συγκλονισμένο από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία όπου 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ βρήκαν τον θάνατο όταν το μίνι βαν που επέβαιναν συγκρούστηκε με νταλίκα, ενώ άλλοι 3 νοσηλεύονται τραυματισμένοι.

«Δεν πρέπει να ονοματίσουμε το δυστύχημα ότι είναι μια τραγωδία του ΠΑΟΚ. Πρέπει όλοι να γίνουμε ένα, μια αγκαλιά. Να μην μας χωρίζει το χρώμα. Να μας ενώνει η αγάπη», δήλωσε στο ThessPost.gr ο πάτερ Χρήστος, γνωστός και ως παπα-ΠΑΟΚ, αναφερόμενος στην ανείπωτη τραγωδία στη Ρουμανία, όπου επτά φίλαθλοι του Δικεφάλου έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν.

Ο αγαπημένος φαν του ΠΑΟΚ, ο πάτερ Χρήστος από την στιγμή που έμαθε την είδηση για το τροχαίο αδυνατεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του. «Είναι από τα πιο τραγικά πράγματα που μπορεί να πληροφορηθεί κάποιος. Το έμαθαν τα παιδιά μου, μου το είπαν, το διάβασα στο διαδίκτυο. Κλαίμε όλοι από εκείνη την ώρα», ανέφερε.

Όπως σημείωσε έχει συγκλονιστεί καθώς γνώριζε προσωπικά τους νεαρούς που επέβαιναν στο βαν και ταξίδευαν οδικώς προς τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τη Λιόν. «Είναι δικά μας παιδιά, από περιοχές δίπλα μας. Όλους τους γνώριζα. Μίλησα με τις οικογένειές τους και τους είπα πως θα πάω από κοντά να τους δω».

Παράλληλα, στάθηκε και στη σειρά τραγικών γεγονότων που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα. «Αναλογίζομαι αυτές τις μέρες τρία συνεχόμενα δραματικά περιστατικά και πραγματικά είναι ανεξήγητο. Δύο γυναίκες που χάθηκαν στις πλημμύρες πριν από μία εβδομάδα, πέντε μητέρες που έφυγαν από τη φωτιά στο εργοστάσιο και τώρα αυτά τα επτά παιδιά».

Αυτές τις στιγμές ο πάτερ Χρήστος τόνισε πως τα λόγια στερεύουν. «Τώρα περισσότερο πρέπει να φωνάξει και να μιλήσει η σιωπή μας. Να δώσει κουράγιο η αγκαλιά μας», υπογράμμισε και συμπλήρωσε πως «πρέπει να δούμε την ελπίδα που δίνει η Εκκλησία μας μέσα από την ελπίδα της Αναστάσεως. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς. Περιμένουμε όλοι την Ανάσταση. Και εμείς θα φύγουμε και όσοι είμαστε μεγαλύτεροι μακάρι να φύγουμε πιο νωρίς από τα παιδιά μας και να ανταμώσουμε όλοι εκεί πάνω και να κάνουμε έναν σύνδεσμο ΠΑΟΚτσήδικο».

Ανοιχτή η Θύρα 4 – Ενός λεπτού σιγή στην προπόνηση

Η Θύρα 4 είναι ανοιχτή από σήμερα τις 10 το πρωί και θα παραμείνει μέχρι τις 10 το βράδυ, για όποιον επιθυμεί να δώσει έναν φόρο τιμής στα επτά «αετόπουλα».

Ολόκληρη η Ελλάδα βρίσκεται σε πένθος για τον άδικο χαμό των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για να στηρίξουν την ομάδα τους στον αγώνα με τη Λιόν για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Στη σημερινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία, ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ τίμησαν τη μνήμη τους, τηρώντας ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη του προγράμματος.