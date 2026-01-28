Ελλάδα

Ραγίζει καρδιές ο παπά – ΠΑΟΚ για το δυστύχημα με τους οπαδούς: «Κλαίμε όλοι, είναι δικά μας παιδιά, από περιοχές δίπλα μας»

«Πρέπει όλοι να γίνουμε ένα, μια αγκαλιά. Να μην μας χωρίζει το χρώμα», αναφέρει μεταξύ άλλων ο πάτερ Χρήστος, γνωστός ως παπά-ΠΑΟΚ
Photo
Photo / Eurokinissi

Όλο το πανελλήνιο είναι συγκλονισμένο από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία όπου 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ βρήκαν τον θάνατο όταν το μίνι βαν που επέβαιναν συγκρούστηκε με νταλίκα, ενώ άλλοι 3 νοσηλεύονται τραυματισμένοι.

«Δεν πρέπει να ονοματίσουμε το δυστύχημα ότι είναι μια τραγωδία του ΠΑΟΚ. Πρέπει όλοι να γίνουμε ένα, μια αγκαλιά. Να μην μας χωρίζει το χρώμα. Να μας ενώνει η αγάπη», δήλωσε στο ThessPost.gr ο πάτερ Χρήστος, γνωστός και ως παπα-ΠΑΟΚ, αναφερόμενος στην ανείπωτη τραγωδία στη Ρουμανία, όπου επτά φίλαθλοι του Δικεφάλου έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν.

Ο αγαπημένος φαν του ΠΑΟΚ, ο πάτερ Χρήστος από την στιγμή που έμαθε την είδηση για το τροχαίο αδυνατεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του. «Είναι από τα πιο τραγικά πράγματα που μπορεί να πληροφορηθεί κάποιος. Το έμαθαν τα παιδιά μου, μου το είπαν, το διάβασα στο διαδίκτυο. Κλαίμε όλοι από εκείνη την ώρα», ανέφερε.

Όπως σημείωσε έχει συγκλονιστεί καθώς γνώριζε προσωπικά τους νεαρούς που επέβαιναν στο βαν και ταξίδευαν οδικώς προς τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τη Λιόν. «Είναι δικά μας παιδιά, από περιοχές δίπλα μας. Όλους τους γνώριζα. Μίλησα με τις οικογένειές τους και τους είπα πως θα πάω από κοντά να τους δω».

Παράλληλα, στάθηκε και στη σειρά τραγικών γεγονότων που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα. «Αναλογίζομαι αυτές τις μέρες τρία συνεχόμενα δραματικά περιστατικά και πραγματικά είναι ανεξήγητο. Δύο γυναίκες που χάθηκαν στις πλημμύρες πριν από μία εβδομάδα, πέντε μητέρες που έφυγαν από τη φωτιά στο εργοστάσιο και τώρα αυτά τα επτά παιδιά».

Αυτές τις στιγμές ο πάτερ Χρήστος τόνισε πως τα λόγια στερεύουν. «Τώρα περισσότερο πρέπει να φωνάξει και να μιλήσει η σιωπή μας. Να δώσει κουράγιο η αγκαλιά μας», υπογράμμισε και συμπλήρωσε πως «πρέπει να δούμε την ελπίδα που δίνει η Εκκλησία μας μέσα από την ελπίδα της Αναστάσεως. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς. Περιμένουμε όλοι την Ανάσταση. Και εμείς θα φύγουμε και όσοι είμαστε μεγαλύτεροι μακάρι να φύγουμε πιο νωρίς από τα παιδιά μας και να ανταμώσουμε όλοι εκεί πάνω και να κάνουμε έναν σύνδεσμο ΠΑΟΚτσήδικο».

Ανοιχτή η Θύρα 4 – Ενός λεπτού σιγή στην προπόνηση

Η Θύρα 4 είναι ανοιχτή από σήμερα τις 10 το πρωί και θα παραμείνει μέχρι τις 10 το βράδυ, για όποιον επιθυμεί να δώσει έναν φόρο τιμής στα επτά «αετόπουλα».

Photo
Photo / Eurokinissi

Ολόκληρη η Ελλάδα βρίσκεται σε πένθος για τον άδικο χαμό των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για να στηρίξουν την ομάδα τους στον αγώνα με τη Λιόν για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

 

Στη σημερινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία, ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ τίμησαν τη μνήμη τους, τηρώντας ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη του προγράμματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
116
89
71
58
51
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
19χρονος στο Λουτράκι «καρφώθηκε» με αυτοκίνητο σε επιχείρηση αφού πρώτα έπεσε σε κολώνες και μάντρα - Σώος ο οδηγός
Δικαιολογήθηκε λέγοντας πως ανέπτυξε ταχύτητα και έχασε τον έλεγχο - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο - Σε άμορφη μάζα σιδερικών μετατράπηκε το αυτοκίνητό του
Αυτοκίνητο
Διαρρήκτες με ποδήλατα χτύπησαν στο ΚΤΕΛ Καλαμάτας - Με λοστό ξήλωσαν το παράθυρο
Η δράση τους καταγράφηκε από το σύστημα καμερών ασφαλείας, με τις κινήσεις τους να μαρτυρούν ότι γνώριζαν την ύπαρξη συναγερμού, τον οποίο προσπάθησαν να αποφύγουν κινούμενοι χαμηλά στο έδαφος
Ληστεία στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας
«Ακόμα και αύριο ο επαναπατρισμός των 7 σορών των οπαδών του ΠΑΟΚ», δηλώνει η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία - «Ως μητέρα και ως Ελληνίδα έχω συγκλονιστεί»
Προσπαθούμε για την περίθαλψη και τον επαναπατρισμό των τραυματιών με τις καλύτερες συνθήκες - Σε ετοιμότητα C130 στην Ελευσίνα
Ρουμανία: «Ακόμα και αύριο ο επαναπατρισμός των 7 σορών των οπαδών του ΠΑΟΚ», δηλώνει η πρέσβης της Ελλάδας – «Ως μητέρα και ως Ελληνίδα έχω συγκλονιστεί»
Newsit logo
Newsit logo