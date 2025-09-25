Ρέθυμνο: 30χρονος έπαθε ηλεκτροπληξία την ώρα που εργαζόταν σε οικοδομή

Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη (25/9/2025) στο Ρέθυμνο όταν ένας 30χρονοε άνδρας υπέστη ηλεκτροπληξία την ώρα που εργαζόταν. Εκείνος μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 30χρονος αλλοδαπός εργαζόταν σε οικοδομή στην περιοχή Μέλαμπες Ρεθύμνου όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τον χτύπησε το ρεύμα, με αποτέλεσμα να πάθει ηλεκτροπληξία.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μεταφέρει αυτή την ώρα στο Ηράκλειο στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Ο άνδρας έχει αναπνοή ωστόσο δεν αντιδράει στα εξωτερικά ερεθίσματα.