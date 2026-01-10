Ελλάδα

Ρέθυμνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό – Επιχείρηση απεγκλωβισμού της συνοδηγού

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής και συγκεκριμένα τρία οχήματα με 8 άνδρες προκειμένου να απεγκλωβίσουν την γυναίκα
Ασθενοφόρο
Ασθενοφόρο / Eurokinissi

Ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης σημαίνοντας «συναγερμό» στις αρχές το Σάββατο(10.01.2026), με μια γυναίκα να εγκλωβίζεται μέσα σε όχημα στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα στην Τριόπετρα Ρεθύμνου όταν ένα αυτοκίνητο, κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες, ξέφυγε της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό.

Από το όχημα κατάφερε και βγήκε ο οδηγός ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές καθώς η συνοδηγός είχε εγκλωβιστεί στο σημείο και δεν μπορούσε να ανέβει από τον γκρεμό.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής και συγκεκριμένα τρία οχήματα με 8 άνδρες προκειμένου να απεγκλωβίσουν την γυναίκα.

Την ίδια ώρα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κλήθηκε στο σημείο και περιμένει τον απεγκλωβισμό της συνοδηγού προκειμένου να την μεταφέρει στο νοσοκομείο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει η υγεία της.

