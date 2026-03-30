Ρέθυμνο: Επιχείρηση απεγκλωβισμού τριών ατόμων που κόλλησαν στον χιονισμένο Ψηλορείτη

Πυροσβεστικό όχημα / eurokinissi

Περιπέτεια για τρία άτομα σήμερα τα ξημερώματα (30.03.2026) στον Ψηλορείτη, τα οποία εγκλωβίστηκαν λόγω του πάγου, μέσα στο όχημα που επέβαιναν. Στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρεις άνδρες ακινητοποιήθηκε με στην περιοχή του Λάκκου Μυγερού στα Ανώγεια. Οι ίδιοι κάλεσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία για βοήθεια με τους άνδρες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ανωγείων να σπεύδουν στο σημείο και να τους απεγκλωβίζουν.

Επιτυχής ήταν η επιχείρηση απεγκλωβισμού που στήθηκε από την πυροσβεστική στον Ψηλορείτη τις πρώτες πρωινές ώρες για τον απεγκλωβισμό τριών ατόμων.

Στο σημείο έφτασαν με ένα όχημα, δύο υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι κατάφεραν να τους βοηθήσουν και να τους μεταφέρουν στα Ανώγεια, χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις πέντε τα ξημερώματα, στην περιοχή Λάκκος Μυγερού.

Και οι τρεις είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η περιπέτεια τους αυτή θα τους μείνει αξέχαστη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo