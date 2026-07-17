Riviera Olympia & Aqua Park: Το μεγάλο καλοκαιρινό σύμπαν της Grecotel στην Κυλλήνη τα έχει όλα

Στην απέραντη, θαυμάσια ακτογραμμή της χώρας μας υπάρχουν πάντα κάποια μέρη που μοιάζουν λες και έχουν φτιαχτεί για οικογενειακές διακοπές. Όχι μόνο χάρη στις ωραίες παραλίες και στην εύκολη πρόσβαση, αλλά γιατί καταφέρνουν να συνδυάζουν όλα εκείνα που χρειάζεται ένα καλοκαίρι για να κυλήσει πραγματικά όπως το έχει φανταστεί ο καθένας: κρυστάλλινη θάλασσα που απλώνεται μπροστά μας μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει το βλέμμα μας, άπλετο χώρο για παιχνίδι, αμέτρητες επιλογές για κάθε ηλικία, στιγμές ξεκούρασης για τους μεγάλους και ανεμελιά για τα παιδιά. Η Κυλλήνη, στη δυτική Πελοπόννησο, είναι σίγουρα ένας από αυτούς τους προορισμούς. Με τις μεγάλες, χρυσές αμμουδιές της, το γλυκό φως του Ιονίου Πελάγους, την αίσθηση ανοιχτού ορίζοντα και τη φυσική της γαλήνη, προσφέρει εκείνο το είδος διακοπών που δεν χρειάζεται υπερβολές για να σας κερδίσει.

Εδώ το καλοκαίρι έχει ρυθμό απλό και γενναιόδωρο. Ξεκινά με βουτιές σε πεντακάθαρα νερά, συνεχίζεται με παιχνίδι στο νερό, παγωτά, περιπάτους, ηλιοβασιλέματα που βάφουν τη θάλασσα με πορτοκαλί αποχρώσεις και βράδια που κυλούν ήρεμα, με την αίσθηση ότι κάθε μέλος της οικογένειας έχει βρει αυτό που είχε ανάγκη. Τα παιδιά έχουν χώρο να τρέξουν, να παίξουν, να ανακαλύψουν. Οι γονείς, από την άλλη, έχουν την πολυτέλεια να χαλαρώσουν, να απολαύσουν κολύμπι στη θάλασσα αλλά και ηλιοθεραπεία, ένα υπέροχο γεύμα, μια εμπειρία ευεξίας, ένα κοκτέιλ με θέμα το ηλιοβασίλεμα. Και όλοι μαζί έχουν τον χρόνο να ζήσουν κάτι που στην καθημερινότητα συχνά λείπει: κοινές εμπειρίες χωρίς βιασύνη, χωρίς πίεση, χωρίς περιττές μετακινήσεις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Grecotel Riviera Olympia (@grecotelrivieraolympia)

Σε αυτό το μαγευτικό τοπίο, πάνω στις μεγάλες αμμουδιές της Κυλλήνης και με θέα στο απέραντο γαλάζιο του Ιονίου, το Riviera Olympia & Aqua Park της Grecotel δεν είναι απλώς ένα resort. Είναι ένας ολόκληρος καλοκαιρινός προορισμός, ένα πλήρες σύμπαν ατελείωτου καλοκαιριού και αβίαστης χαράς. Το εντυπωσιακό resort complex που συγκεντρώνει τέσσερα ξεχωριστά ξενοδοχεία –LUX®ME Oasis, Mandola Rosa, La Riviera και Ilia Palms– και δημιουργεί μια πλήρη εμπειρία διακοπών για οικογένειες, ζευγάρια και ταξιδιώτες που θέλουν να ζήσουν το καλοκαίρι στην πιο πλούσια, άνετη, φωτεινή και, φυσικά, φιλόξενη εκδοχή του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Grecotel Riviera Olympia (@grecotelrivieraolympia)

Το μεγαλύτερό του πλεονέκτημα είναι ότι λειτουργεί σαν ένας ολοκληρωμένος κόσμος. Ένας κόσμος όπου η παραθαλάσσια διαμονή συναντά τις αμέτρητες επιλογές γαστρονομίας, η ευεξία συνδέεται με τη θάλασσα και τις αρχαίες ελληνικές πρακτικές και το μεγαλύτερο aqua park που θα συναντήσετε μέσα σε ελληνικό resort δίνει στις οικογενειακές διακοπές έναν ακόμα πιο συναρπαστικό χαρακτήρα. Στο Riviera Olympia, κάθε ημέρα μπορεί να είναι διαφορετική. Και αυτό, ειδικά όταν ταξιδεύετε με παιδιά, είναι ίσως η μεγαλύτερη άνεση και ευκολία.

Grecotel LUX®ME Oasis: Η χαρά των παιδιών

Πάνω σε μια παραμυθένια αμμουδιά μήκους 2 χιλιομέτρων, το LUX®ME Oasis είναι ειδικά φτιαγμένο για τις οικογένειες που θέλουν να περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί, απολαμβάνοντας όλες τις ανέσεις μίας γενναιόδωρης all inclusive εμπειρίας. Πέντε πισίνες, πλούσιες γαστρονομικές επιλογές, μουσικές βραδιές, δραστηριότητες για κάθε ηλικία και το signature LUX®ME All-Inclusive Edition της Grecotel δημιουργούν μια εμπειρία διακοπών όπου η ανεμελιά δεν είναι απλώς υπόσχεση, αλλά κομμάτι της καθημερινότητας.

Εδώ, το οικογενειακό πρόγραμμα κυλά αβίαστα. Το πρωί ξεκινάει με παιχνίδι στην παραλία ή στην πισίνα, να συνεχιστεί με δημιουργικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες στο Grecoland Kids Club και να κλείσει με μουσική, φαγητό και βόλτες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Η φιλοσοφία Kids Go Free προσθέτει ακόμη μία διάσταση φροντίδας, κάνοντας το LUX®ME Oasis μια επιλογή που απαντά πρακτικά και ουσιαστικά στις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας. Γιατί στις διακοπές με παιδιά, αυτό που μετράει περισσότερο είναι να υπάρχουν επιλογές, ασφάλεια, ελευθερία και χαρά –και εδώ όλα μοιάζουν να έχουν σχεδιαστεί γύρω από αυτή ακριβώς τη σκέψη.

Mandola Rosa: Η πιο εκλεπτυσμένη εκδοχή των οικογενειακών διακοπών

Στο πιο exclusive σημείο του Riviera Olympia, το Mandola Rosa συστήνει μια διαφορετική εμπειρία πολυτέλειας. Ένα boutique resort σπάνιας ομορφιάς, με ροζ αποχρώσεις, αριστοκρατική ατμόσφαιρα, αιθέριες σουίτες και ιδιωτικές βίλες ακριβώς πάνω στην παραλία. Με θέα στο Ιόνιο και την αίσθηση μίας ιδιωτικής βίλας πάνω στη θάλασσα, το Mandola Rosa αποτελεί την πιο ιδιαίτερη και προσωπική πρόταση διαμονής του complex. Είναι η επιλογή για όσους θέλουν ιδιωτικότητα, ηρεμία, ακαταμάχητη φινέτσα και μια πιο exclusive σχέση με το τοπίο.

Εδώ, η πολυτέλεια έχει την αίσθηση της σπάνιας απλότητας: ένα πρωινό δίπλα στη θάλασσα, μια βουτιά στην υπέροχη πισίνα που απλώνεται ακριβώς μπροστά από την εντυπωσιακή βίλα, ένα απόγευμα που κυλά αργά, ένα δείπνο στο εκπληκτικό Cap Vogage.

Grecotel La Riviera: Κομψότητα και κοσμοπολιτισμός

Αν το LUX®ME Oasis είναι η πιο ζωντανή και οικογενειακή πλευρά του complex, το La Riviera εκφράζει την πιο κομψή και χαλαρή εκδοχή της Κυλλήνης. Με παραθαλάσσια ατμόσφαιρα, φωτεινά δωμάτια, θέα στο Ιόνιο, εντυπωσιακές πισίνες και υψηλή γαστρονομία, είναι ιδανικό για όσους αναζητούν άνεση και τη γαλήνη ενός φινετσάτου παραθαλάσσιου προορισμού. Εδώ, οι ημέρες έχουν έναν σχεδόν κινηματογραφικό ρυθμό. Θάλασσα το πρωί, πισίνα το μεσημέρι, ένα γεύμα με μεσογειακό χαρακτήρα, λίγος χρόνος για ξεκούραση και ύστερα το ηλιοβασίλεμα του Ιονίου να γίνεται το πιο όμορφο φινάλε κάθε ημέρας.

Το La Riviera είναι το σημείο όπου η αίσθηση πολυτέλειας βρίσκεται κρυμμένη σε κάθε γωνιά του ξενοδοχείου. Πολλές φορές δεν την βλέπουμε αλλά πάντα την αισθανόμαστε. Υπάρχει στη θέα από τις μεγάλες βεράντες, βρίσκεται στους ανοιχτούς χώρους γεμάτους πράσινο και δέντρα, στο φως του ήλιου που αντανακλάται στο νερό, στη φροντίδα της κάθε λεπτομέρειας, στη δυνατότητα να αφήσετε εντελώς πίσω σας τον ρυθμό της πόλης και να μπείτε σε μια άλλη, πιο ήρεμη καλοκαιρινή συχνότητα. Είναι ιδανικό για ζευγάρια, αλλά και για οικογένειες που αναζητούν μια πιο κομψή και χαλαρή βάση μέσα στο ευρύτερο σύμπαν του Riviera Olympia.

Ilia Palms: To καλοκαίρι προσαρμόζεται σε κάθε προτίμηση και ανάγκη

Το Ilia Palms συμπληρώνει τη μεγάλη εικόνα του Riviera Olympia, προσθέτοντας ακόμη μία επιλογή διαμονής μέσα σε αυτό το πολυσύνθετο καλοκαιρινό σύμπαν. Η αξία ενός τέτοιου resort complex βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την ποικιλία. Στο ότι κάθε ταξιδιώτης μπορεί να βρει τον δικό του τρόπο να ζήσει την Κυλλήνη: πιο οικογενειακά, πιο χαλαρά, πιο premium, πιο ανεπιτήδευτα, πάντα όμως με πρόσβαση σε έναν πλούτο εμπειριών που κάνει τις διακοπές πιο γεμάτες.

Το Riviera Olympia & Aqua Park της Grecotel είναι ένας ολοκληρωμένος καλοκαιρινός προορισμός. Οι κορυφαίες παροχές του είναι σχεδιασμένες για να τις απολαμβάνουν όλοι οι επισκέπτες, ανεξάρτητα από το ποιο από τα τέσσερα ξενοδοχεία του resort θα επιλέξουν για τη διαμονή τους. Τόσο το Olympia Aqua Park –ένας απίθανος κόσμος περιπέτειας και αδρεναλίνης 20.000 τ.μ.– όσο και το Elixir Alchemy Spa –ένα καταφύγιο απόλυτης χαλάρωσης και αναζωογόνησης 4.500 τ.μ. εμπνευσμένο από την αρχαία Ελλάδα– λειτουργούν ως οι δύο μεγάλοι, κοινοί πόλοι έλξης του resort. Είναι οι signature εμπειρίες που ενώνουν τα τέσσερα ξενοδοχεία, εξασφαλίζοντας ότι κάθε επισκέπτης έχει άμεση πρόσβαση στην απόλυτη διασκέδαση και την πιο βαθιά ευεξία, όποιο στυλ διακοπών κι αν προτιμά.

Olympia Aqua Park: Ατελείωτο παιχνίδι στο μεγαλύτερο aqua park σε ελληνικό resort

Ξεχωριστή εμπειρία του resort complex αποτελεί το Olympia Aqua Park, το μεγαλύτερο aqua park σε ελληνικό resort. Σε μια έκταση 20.000 τ.μ., μέσα στο φυσικό τοπίο της Κυλλήνης, δημιουργεί έναν κόσμο γεμάτο νερό, ενέργεια και παιχνίδι. Νεροτσουλήθρες, splash zones και υδάτινες διαδρομές για μικρούς και μεγάλους μετατρέπουν την κάθε ημέρα σε περιπέτεια. Είναι το σημείο όπου τα παιδιά θα θέλουν να επιστρέφουν ξανά και ξανά, αλλά και εκεί όπου οι μεγάλοι θα θυμηθούν πόσο απελευθερωτικό μπορεί να είναι το παιχνίδι στο νερό.

Για τις οικογένειες με μικρά ή μεγαλύτερα παιδιά, το Aqua Park είναι κάτι παραπάνω από μία ακόμη δραστηριότητα. Είναι το μεγάλο χαρούμενο highlight των διακοπών. Εκεί όπου τα παιδιά δοκιμάζουν τις αντοχές τους, γελούν, φωνάζουν από ενθουσιασμό, κάνουν νέους φίλους, ζουν μικρές δόσεις αδρεναλίνης. Και οι γονείς, βλέποντάς τα να απολαμβάνουν κάθε στιγμή, ξέρουν ότι βρίσκονται σε έναν προορισμό που έχει καταλάβει σε βάθος τι σημαίνει οικογενειακή φιλοξενία. Ότι σε ένα οικογενειακό resort δεν αρκεί να υπάρχουν δωμάτια αρκετά μεγάλες για οικογένειες. Αυτό που κυρίως χρειάζεται να υπάρχει είναι ένας ολοκληρωμένος κόσμος ειδικά σχεδιασμένος για αυτές.

Elixir Alchemy Spa: Όπως λέμε χαλάρωση και αναζωογόνηση

Αντίστοιχα, το Elixir Alchemy Spa προσφέρει την πιο γαλήνια και αναζωογονητική πλευρά του Riviera Olympia. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο 4.500 τ.μ., εμπνευσμένο από τη μορφή και τη φιλοσοφία ενός αρχαίου ελληνικού ναού, το spa είναι αφιερωμένο στην ισορροπία σώματος και πνεύματος. Θεραπείες, hot & cold plunge, πισίνες και μια ολυμπιακών διαστάσεων θεραπευτική πισίνα δημιουργούν έναν προορισμό ευεξίας που αντλεί έμπνευση από την αρχαία σοφία, τη θεραπευτική δύναμη της θάλασσας και την ιδέα της αρμονίας που βρίσκεται στον πυρήνα του Ολυμπιακού ιδεώδους.

Είναι μία στιγμή αφιερωμένη αποκλειστικά στους γονείς μέσα στο πλαίσιο των οικογενειακών διακοπών. Εκείνη η ώρα που το σώμα αποφορτίζεται, το μυαλό ηρεμεί και το καλοκαίρι αποκτά μια πιο εσωτερική διάσταση. Γιατί ένα πραγματικά ολοκληρωμένο resort δεν φροντίζει μόνο τη διασκέδαση των παιδιών ή την άνεση της διαμονής. Φροντίζει και την ανάγκη των μεγάλων να επιστρέψουν στον εαυτό τους, να ξεκουραστούν ουσιαστικά, να νιώσουν ότι οι διακοπές δεν ήταν απλώς αλλαγή σκηνικού, αλλά ουσιαστική ανανέωση.

Με τέσσερα resorts, το μεγαλύτερο aqua park σε ελληνικό θέρετρο, έναν εντυπωσιακό προορισμό ευεξίας και ατελείωτες εμπειρίες με φόντο το Ιόνιο, το Riviera Olympia & Aqua Park είναι κάτι περισσότερο από ένα resort complex. Είναι ένα ολοκληρωμένο καλοκαιρινό σύμπαν στην Κυλλήνη. Ένας τόπος όπου οι οικογένειες μπορούν να ζήσουν το καλοκαίρι με άνεση, χαρά και ελευθερία, τα ζευγάρια να βρουν τη γαλήνη και την ιδιωτικότητα που αποζητούν, και κάθε ταξιδιώτης να συναντήσει τελικά τη δική του ιδανική εκδοχή της ελληνικής, απλόχερης φιλοξενίας.