Ριζούπολη: Φουσκωμένα ρέματα περνούν μέσα από θεμέλια πολυκατοικιών – Δείτε βίντεο

Απίστευτες είναι οι εικόνες σε γειτονιές της Αθήνας, οι οποίες «πνίγονται» με το πέρασμα κάθε κακοκαιρίας, ενώ οι κάτοικοι ανησυχούν τόσο για τα σπίτια τους όσο και για την ακεραιότητά τους. Μια από αυτές τις περιοχές είναι η Ριζούπολη, η οποία πλημμύρισε μετά τις σφοδρές καταιγίδες που «χτύπησαν» τη χώρα τις προηγούμενες μέρες.

Η ομάδα Γεωμυθική που αποτελείται από τοπογράφους και μηχανικούς, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ενόψει και της νέας κακοκαιρίας σε πολλές περιοχές της χώρας αλλά και της πρωτεύουσας. Συγκεκριμένα, νερά του Ποδονίφτη στη Ριζούπολη, εδώ και 25 χρόνια περνούν κάτω από τριώροφη πολυκατοικία και καταλήγουν στον ποταμό Κηφισό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, σε πολυκατοικία 11 διαμερισμάτων στη Ριζούπολη, επί της οδού την οδό Ταναϊδος, όταν βρέχει, τα νερά περνούν μέσα από το υπόγειο και βγαίνουν από την πίσω πλευρά, στο επόμενο οικοδομικό τετράγωνο.

Σύμφωνα με το Star, το νερό από τον παραπόταμο του Ποδονίφτη, περνάει κάτω από την πολυκατοικία, ενώ τα φερτά υλικά που «κατεβάζει» πολλές φορές φράζουν την έξοδο προς τον Κηφισό.

Σε απόσταση αναπνοής υπάρχει Γυμνάσιο και παιδική χαρά. Κάθε φορά που βρέχει οι κάτοικοι αγωνιούν, όμως κάποιοι – όπως ο ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας- μοιάζουν να έχουν συμβιβαστεί με αυτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρόμοιες εικόνες είχε τραβήξει η ομάδα Γεωμυθική πριν από 3 χρόνια σε Πολύγωνο και Περιστέρι. Η εικόνα ωστόσο δεν έχει αλλάξει.

Η ομάδα Γεωθυμική τονίζει: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ο κίνδυνος παραμένει».

«Πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός που δεν έχει γίνει. Να εντοπιστούν τα ρέματα για την ασφάλεια των ανθρώπων για να μην συμβεί κάτι κακό», συμπληρώνει.