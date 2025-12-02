Ελλάδα

Ριζούπολη: Φουσκωμένα ρέματα περνούν μέσα από θεμέλια πολυκατοικιών – Δείτε βίντεο

Το νερό από τον παραπόταμο του Ποδονίφτη, περνάει κάτω από την πολυκατοικία στη Ριζούπολη, ενώ τα φερτά υλικά που «κατεβάζει» πολλές φορές φράζουν την έξοδο προς τον Κηφισό
Ριζούπολη

Απίστευτες είναι οι εικόνες σε γειτονιές της Αθήνας, οι οποίες «πνίγονται» με το πέρασμα κάθε κακοκαιρίας, ενώ οι κάτοικοι ανησυχούν τόσο για τα σπίτια τους όσο και για την ακεραιότητά τους. Μια από αυτές τις περιοχές είναι η Ριζούπολη, η οποία πλημμύρισε μετά τις σφοδρές καταιγίδες που «χτύπησαν» τη χώρα τις προηγούμενες μέρες.

Η ομάδα Γεωμυθική που αποτελείται από τοπογράφους και μηχανικούς, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ενόψει και της νέας κακοκαιρίας σε πολλές περιοχές της χώρας αλλά και της πρωτεύουσας. Συγκεκριμένα, νερά του Ποδονίφτη στη Ριζούπολη, εδώ και 25 χρόνια περνούν κάτω από τριώροφη πολυκατοικία και καταλήγουν στον ποταμό Κηφισό.

Μάλιστα, σε πολυκατοικία 11 διαμερισμάτων στη Ριζούπολη, επί της οδού την οδό Ταναϊδος, όταν βρέχει, τα νερά περνούν μέσα από το υπόγειο και βγαίνουν από την πίσω πλευρά, στο επόμενο οικοδομικό τετράγωνο.

Σύμφωνα με το Star, το νερό από τον παραπόταμο του Ποδονίφτη, περνάει κάτω από την πολυκατοικία, ενώ τα φερτά υλικά που «κατεβάζει» πολλές φορές φράζουν την έξοδο προς τον Κηφισό.

Σε απόσταση αναπνοής υπάρχει Γυμνάσιο και παιδική χαρά. Κάθε φορά που βρέχει οι κάτοικοι αγωνιούν, όμως κάποιοι – όπως ο ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας- μοιάζουν να έχουν συμβιβαστεί με αυτό.

Παρόμοιες εικόνες είχε τραβήξει η ομάδα Γεωμυθική πριν από 3 χρόνια σε Πολύγωνο και Περιστέρι. Η εικόνα ωστόσο δεν έχει αλλάξει.

Η ομάδα Γεωθυμική τονίζει: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ο κίνδυνος παραμένει».

«Πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός που δεν έχει γίνει. Να εντοπιστούν τα ρέματα για την ασφάλεια των ανθρώπων για να μην συμβεί κάτι κακό», συμπληρώνει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
137
89
83
80
56
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Έρχεται κακοκαιρία, δεν χρειάζεται πανικός» - Η πρόγνωση Καλλιάνου για τις 72 ώρες με ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Από το πρωί της Πέμπτης έως και το Σάββατο, η χώρα μας θα επηρεαστεί από ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο τμήμα της Ελλάδας
Καιρός
Δράστες ξήλωσαν τη μαρμάρινη πλάκα που είχε τοποθετηθεί στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης για τις κακοποιημένες γυναίκες
Οι δράστες εξαφάνισαν την πλάκα αλλά η πρώην πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Συλλόγου Ελλάδος, που ήταν υπεύθυνη για αυτήν ενημέρωσε ότι θα τοποθετηθεί ξανά στο ίδιο σημείο
Θεσσαλονίκη πλάκα
Newsit logo
Newsit logo