Ροδόπη: Ακρωτηριάστηκε 9χρονος από κροτίδα – Αγωνία και για την όρασή του

Ο ανήλικος έχασε ένα δάχτυλο του χεριού ενώ εκτοξεύτηκαν υπολείμματα και θραύσματα στα μάτια του
Ασθενοφόρο
Ασθενοφόρο / Eurokinissi

Εφιαλτική Πρωτοχρονιά για μια οικογένεια στην Ροδόπη καθώς ο 9χρονος ανήλικος γιος τραυματίστηκε σοβαρά όταν μια κροτίδα έσκασε στα χέρια του, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ της αλλαγής του χρόνου όταν η κροτίδα που κρατούσε ο 9χρονος, στον οικισμό Αμαξάδες, του δήμου Ιάσμου στη Ροδόπη, έσκασε στα χέρια του με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο Ξάνθης, όπου χρειάστηκε να ακρωτηριαστεί ένα δάκτυλο.

Σύμφωνα με το xanthipost η κατάσταση του τραύματος στο χέρι του 9χρονου ήταν ιδιαίτερα σοβαρή. Οι γιατροί έδωσαν πολύωρη μάχη στο χειρουργείο για την αποκατάσταση των ζημιών, ωστόσο, δυστυχώς, προχώρησαν στον ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου του ανήλικου αγοριού, λόγω της σφοδρότητας της έκρηξης.

Η περιπέτεια της υγείας του 9χρονου δεν περιορίστηκε μόνο στα ορθοπεδικά τραύματα. Κρίθηκε επιβεβλημένη η εξέτασή του από οφθαλμίατρο, καθώς από την έκρηξη του βεγγαλικού εκτοξεύτηκαν υπολείμματα και θραύσματα στα μάτια του παιδιού.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της όρασής του, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη αλλά σοβαρή.
Αυτή τη στιγμή, ο μικρός μαθητής νοσηλεύεται, με τους θεράποντες ιατρούς να εμφανίζονται αισιόδοξοι για τη γενικότερη πορεία της υγείας του, παρέχοντάς του κάθε δυνατή φροντίδα.

