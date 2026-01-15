Ελλάδα

Ροδόπη: Νεκρός ο 84χρονος που αγνοούταν – Βρέθηκε μέσα στο τρακτέρ που έπεσε στον ποταμό Λίσσο

Το τρακτέρ είχε εντοπιστεί από τις πρώτες ημέρες, καλυμμένο από φερτά υλικά και λάσπη, αλλά ο ηλικιωμένος βρέθηκε σήμερα που έγινε η ανάσυρση του οχήματος
Ο 84χρονος που αγνοούταν από τις 8 Ιανουαρίου στη Ροδόπη, βρέθηκε σήμερα (15/1/2026) νεκρός μέσα στο τρακτέρ του που είχε πέσει στον ποταμό Λίσσο.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε μέσα στο τρακτέρ του, το οποίο είχε καταλήξει σε βάθος περίπου οκτώ μέτρων στον ποταμό στη Ροδόπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή, ο 84χρονος επιχείρησε να διασχίσει τον ποταμό με το τρακτέρ του. Ωστόσο, στη μέση της διαδρομής το βαρύ όχημα ακινητοποιήθηκε, ενώ λόγω της έντονης βροχής τα νερά του ποταμού φούσκωσαν και το κάλυψαν.

Ο ηλικιωμένος εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του οχήματος και έχασε τις αισθήσεις του. Από το πρωί της 8ης Ιανουαρίου είχε σημάνει συναγερμός στις Αρχές και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του, με τη συμμετοχή δυνάμεων της Πυροσβεστικής, της 4ης και 2ης ΕΜΑΚ, καθώς και της 7ης ΕΜΟΔΕ.

Το τρακτέρ είχε εντοπιστεί από τις πρώτες ημέρες, καλυμμένο από φερτά υλικά και λάσπη. Σήμερα το πρωί ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσής του, κατά την οποία οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του 84χρονου στο εσωτερικό.

