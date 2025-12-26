Ροδόπη: «Ο 7χρονος εισέπνευσε πολύ καπνό και ξεψύχησε – Από ξυλόσομπα ξεκίνησε η φωτιά»

Απέραντος ο θρήνος για το 7χρονο παιδάκι που άφησε την τελευταία του αναπνοή μέσα στο σπίτι του στη Ροδόπη, όπου και ξέσπασε μεγάλη φωτιά. Η μητέρα του, ο πατέρας του και ο 6χρονος αδελφός του, νοσηλεύονται όλοι στο νοσοκομείο έχοντας εισπνεύσει αρκετό καπνό. Μπαμπάς και παιδί φέρουν και εγκαύματα από την πύρινη λαίλαπα.

Φίλος και γείτονας της οικογένειας μίλησε στο newsit.gr, αποκαλύπτοντας την φρίκη που έζησαν στο Ρίζωμα Ροδόπης όταν αντιλήφθηκαν πως η τετραμελής οικογένεια παγιδεύτηκε μέσα στο σπίτι τους που πήρε φωτιά. Όπως υποστηρίζει, γείτονας κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική η οποία έσπευσε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά αλλά ήδη ήταν πολύ αργά για τον 7χρονο.

Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από κάφτρα που πετάχτηκε από ξυλόσομπα με αποτέλεσμα όλο το σπίτι να γεμίσει με καπνούς.

Ο 6χρονος αδελφός του, ο πατέρας του αλλά και η μητέρα του, μεταφέρθηκαν όλοι στο νοσοκομείο της περιοχής έχοντας είτε εγκαύματα είτε αναπνευστικά προβλήματα λόγω της εισπνοής του καπνού.

«Από μια σπίθα ξεκίνησε η φωτιά. Αμέσως μόλις αντιλήφθηκαν οι γείτονες τη φωτιά έτρεξαν για να προλάβουν να βοηθήσουν. Στις 06:30 το πρωί ένας γείτονας κάλεσε την Πυροσβεστική, έφτασαν πολύ γρήγορα, σε 6 λεπτά ήταν στο σπίτι. Ήρθε ασθενοφόρο και τους μετέφερε στο νοσοκομείο. Το παιδί εισέπνευσε πολύ καπνό και είχε και κάποια εγκαύματα. Στο νοσοκομείο πήγε και ο μικρός αδελφός με εγκαύματα, καπνό εισέπνευσε και η μητέρα των παιδιών. Ο πατέρας έχει εγκαύματα στην πλάτη και στα πόδια. Όλοι είναι σε σχετικά καλή κατάσταση αλλά δυστυχώς το ένα παιδάκι δεν τα κατάφερε. Όπως φαίνεται από μια ξυλόσομπα ξεκίνησε η φωτιά», ανέφερε ο γείτονας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συμμετείχαν τουλάχιστον 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά έχει αναλάβει το προανακριτικό της πυροσβεστικής.

Όλο το χωριό της Ροδόπης θρηνεί για το 7χρονο αγγελούδι που έφυγε τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων τόσο άδικα και ξαφνικά και προσεύχεται ώστε η οικογένειά του να επιστρέψει στο σπίτι της.