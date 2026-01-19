Ρόδος: 21χρονη κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση από τον 41χρονο θείο της – Την πλησίασε ενώ κοιμόταν

Ανησυχία έχει προκαλέσει η καταγγελία 21χρονης στη Ρόδο η οποία υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από τον θείο της μέσα στο σπίτι της, τις πρώτες πρωινές ώρες της 17ης Ιανουαρίου 2026.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 41χρονος υπήκοος Αλβανίας, κάτοικος Ρόδου, ο οποίος είναι ο θείος της 21χρονης και κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση.

Σύμφωνα με την dimokratiki, η 21χρονη κατήγγειλε ειδικότερα ότι ο 41χρονος πήγε στο κρεβάτι όπου βρισκόταν και φέρεται να αποπειράθηκε να τη φιλήσει τουλάχιστον 3 φορές.

Η ίδια υποστηρίζει μάλιστα ότι την άγγιξε σε διάφορα σημεία του σώματός της, καθώς και στα οπίσθια, ενώ έγινε προσπάθησε να την αγγίξει και κάτω από το εσώρουχο. Η ίδια ανέφερε μάλιστα ότι εκείνη ήταν μεθυσμένη και κοιμόταν.

Ένα κρίσιμο στοιχείο στην εξέλιξη της υπόθεσης, είναι ότι η παθούσα αναζήτησε βιντεοληπτικό υλικό και, από την παρατήρησή του, αναγνώρισε ως δράστη τον 41χρονο.

Αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του 41χρονου και τον συνέλαβαν, με τον ίδιο να μην λέει τίποτα για το περιστατικό.

Η Εισαγγελέας Υπηρεσίας άσκησε σε βάρος του 41χρονου κακουργηματικές διώξεις για την αποδιδόμενη πράξη. Από το σημείο αυτό και μετά, η υπόθεση περνά στο κρίσιμο στάδιο της δικαστικής αξιολόγησης, όπου θα συνεκτιμηθούν όλα τα δεδομένα και θα κριθεί η περαιτέρω ποινική μεταχείριση.