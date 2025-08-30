Ρόδος: 43 μετανάστες εντοπίστηκαν σε παραλίες του νησιού – Ανάμεσα τους δύο σοροί

Μία τρομακτική ανακάλυψη έκανε σήμερα το πρωί, Σάββατο (30/8/2025), το λιμενικό στην παραλία του Μαύρου Κάβου της Ρόδου αφού εντόπισε δύο σορούς μεταναστών. Επιπλέον στην ίδια παραλία εντοπίστηκαν και 3 μετανάστες καλά στην υγεία τους, ενώ στην περιοχή Γεννάδι ακόμα 38.

Σύμφωνα με πληροφορίες του λιμενικού οι σοροί επρόκειτο για έναν άνδρα και μία ανήλικη, όμως άλλες πΗγές αναφέρουν ότι οι σοροί ανήκουν σε μία γυναίκα και μια ανήλικη, πιθανότατα μητέρα και κόρη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μετανάστες που βρέθηκαν στην παραλία του Μαύρου Κάβου της Ρόδου προσπαθούσαν να φτάσουν στη χώρα μας από τα παράλια της Τουρκίας, μέσω κυκλώματος διακίνησης παράνομων μεταναστών, σύμφωνα με πληροφορίες από το νησί.

Οι δύο άτυχοι άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί το πρωί, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Το φουσκωτό φαίνεται να εγκατέλειψε τους επιβαίνοντες σε μικρή απόσταση από την ακτή και επέστρεψε στα ανοιχτά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου με τη συνδρομή της αστυνομίας, οι οποίες διεξάγουν προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι υπόλοιποι 38 μετανάστες αυτή την ώρα έχουν μεταφερθεί στην πόλη της Ρόδου με την βοήθεια των αρχών.