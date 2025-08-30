Ελλάδα

Ρόδος: 43 μετανάστες εντοπίστηκαν σε παραλίες του νησιού – Ανάμεσα τους δύο σοροί

Οι δύο σοροί εντοπίστηκαν στην παραλία Μαύρος Κάβος μαζί με άλλους 3 αλλοδαπούς - Οι υπόλοιποι 38 μετανάστες εντοπίστηκαν στην περιοχή Γεννάδι της Ρόδου
ΣΚΑΦΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΣΚΑΦΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Μία τρομακτική ανακάλυψη έκανε σήμερα το πρωί, Σάββατο (30/8/2025), το λιμενικό στην παραλία του Μαύρου Κάβου της Ρόδου αφού εντόπισε δύο σορούς μεταναστών. Επιπλέον στην ίδια παραλία εντοπίστηκαν και 3 μετανάστες καλά στην υγεία τους, ενώ στην περιοχή Γεννάδι ακόμα 38. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του λιμενικού οι σοροί επρόκειτο για έναν άνδρα και μία ανήλικη, όμως άλλες πΗγές αναφέρουν ότι οι σοροί ανήκουν σε μία γυναίκα και μια ανήλικη, πιθανότατα μητέρα και κόρη.

Οι μετανάστες που βρέθηκαν στην παραλία του Μαύρου Κάβου της Ρόδου προσπαθούσαν να φτάσουν στη χώρα μας από τα παράλια της Τουρκίας, μέσω κυκλώματος διακίνησης παράνομων μεταναστών, σύμφωνα με πληροφορίες από το νησί.

Οι δύο άτυχοι άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί το πρωί, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Το φουσκωτό φαίνεται να εγκατέλειψε τους επιβαίνοντες σε μικρή απόσταση από την ακτή και επέστρεψε στα ανοιχτά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου με τη συνδρομή της αστυνομίας, οι οποίες διεξάγουν προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Οι υπόλοιποι 38 μετανάστες αυτή την ώρα έχουν μεταφερθεί στην πόλη της Ρόδου με την βοήθεια των αρχών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Τέλος» ο ΟΣΕ: Ιδρύθηκε ο φορέας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη ΑΕ» με νέα πρόσωπα στη διοίκηση
Η νέα εταιρεία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, φιλοδοξεί να αποτελέσει το βασικό όχημα για την εποπτεία, την ασφάλεια και την αξιολόγηση του προσωπικού στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας
Τρένο του ΟΣΕ 13
Newsit logo
Newsit logo