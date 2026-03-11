Ρόδος: Ανήλικοι ανάγκασαν μαθητή της Β’ δημοτικού να πιεί νερό από το καζανάκι τουαλέτας

Οργή έχει προκαλέσει ένα περιστατικό βίας σε δημοτικό σχολείο στη Ρόδο, αφού όπως έγινε γνωστό μαθητές ανάγκασαν έναν άλλον 8χρονο μαθητή της Β’ δημοτικού να πιεί νερό από την τουαλέτα.

Το περιστατικό που συνέβη στις 26 Φεβρουαρίου καταγγέλθηκε από τους γονείς του μαθητή στη Ρόδο και προκάλεσε την άμεση αντίδραση και προβληματισμό για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα σχολεία, τόσο της οικογένειας όσο και των υπόλοιπων γονέων.

Συγκεκριμένο, σύμφωνα με τη «Ροδιακή» μαθητής του ίδιου σχολείου την ώρα του διαλείμματος, γέμισε μπουκάλι με νερό, αφού τράβηξε δυο φορές το καζανάκι τουαλέτας και στη συνέχεια, αφού το έδωσε σε άλλο μαθητή και έφτυσε μέσα υποχρέωσαν τον μαθητή της β τάξης του δημοτικού να το πιει.

Το περιστατικό επιβεβαιώθηκε από συμμαθητές/συμμαθήτριες και από τη Διεύθυνση του σχολείου, η οποία είναι πλήρως ενήμερη.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Χαράλαμπος Ψαράς, το περιστατικό αυτό, δεν είναι μεμονωμένο, καθώς τα τελευταία χρόνια καταγράφεται έξαρση περιστατικών βίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, μεταξύ των μαθητών εντός κι εκτός των σχολικών συγκροτημάτων.

Ο ίδιος τόνισε ότι «έχουν ξεκινήσει ήδη συντονισμένες ενέργειες σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς (ΚΕΔΑΣΥ) έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το σοβαρό αυτό περιστατικό με τον ενδεδειγμένο επιστημονικό τρόπο».