Ρόδος: Δύο συλλήψεις για το τρομακτικό ατύχημα στο λούνα παρκ

Η χαρά του πανηγυριού στην Κρεμαστή της Ρόδου, ξαφνικά μετατράπηκε σε τρόμο, μετά το σοκαριστικό ατύχημα στο λούνα παρκ και στο παιχνίδι «ταξί» από το οποίο εκσφενδονίστηκαν τέσσερις νέοι άνθρωποι ενώ το παιχνίδι ήταν σε λειτουργία.

Το λούνα παρκ, σύμφωνα με τη Δημοκρατική της Ρόδου, λειτουργούσε στο πλαίσιο του πανηγυριού. Οι εικόνες από τη στιγμή που συνέβη το ατύχημα προκαλούν τρόμο αλλά και πολλά ερωτήματα για την ασφάλεια της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Μετά το συμβάν, το αστυνομικό τμήμα Ιαλυσού επιλήφθηκε της υπόθεσης και προχώρησε σε δύο συλλήψεις. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν η ιδιοκτήτρια του λούνα παρκ και ο 42χρονος συγγενής της που είναι υπεύθυνος λειτουργίας του.

Κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ διερευνάται αν είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τη λειτουργία του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τη σχηματισθείσα δικογραφία να αναμένεται να φωτίσει τις πτυχές της υπόθεσης.

Το ατύχημα της Κρεμαστής

Το βράδυ της Παρασκευής (15/8/25), το λούνα παρκ ήταν γεμάτο με κόσμο. Ο θόρυβος της μουσικής, τα γέλια των παιδιών και η ατμόσφαιρα του πανηγυριού κυριαρχούσαν μέχρι τη στιγμή που έγινε η μηχανική βλάβη στο «ταψί». Ένα από τα καθίσματα ξεκόλλησε ξαφνικά, εκσφενδονίζοντας τέσσερις ανθρώπους με σφοδρότητα. Οι αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού.

Το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή που έγιναν όλα: Από τον ενθουσιασμό και τις φωνές χαράς, στην απόλυτη σιωπή που διαδέχθηκε οι κραυγές τρόμου. Οι τραυματισμοί, αν και όχι σοβαροί, προκάλεσαν οργή, καθώς όλοι συνειδητοποίησαν πόσο εύκολα θα μπορούσε να είχε χαθεί μια ανθρώπινη ζωή.

Η τοπική κοινωνία της Ρόδου παρακολουθεί με οργή αλλά και ανησυχία τις εξελίξεις. Γονείς εκφράζουν φόβους για το αν μπορούν πλέον να εμπιστευτούν τέτοιους χώρους για τα παιδιά τους, ενώ δεν λείπουν οι φωνές που ζητούν να επιβληθούν αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας, αλλά και συνεχείς έλεγχοι από ανεξάρτητους φορείς.

Στα κοινωνικά δίκτυα, το θέμα έχει λάβει μεγάλη διάσταση, με δεκάδες σχόλια να επικεντρώνονται στην έλλειψη εποπτείας και να τονίζουν ότι η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να παίζεται σε ένα παιχνίδι τύχης.