Ρόδος: Εγκαταστάθηκαν παράνομα σε σπίτι ηλικιωμένου με κινητικά προβλήματα – 7 συλλήψεις, ανάμεσά τους ανήλικοι

Οι «7» απείλησαν τον 76χρονο άνδρα και τον έκλεισαν μέσα στο σπίτι πριν οι ίδιοι εγκαταστάθηκαν παράνομα εκεί
Σε 7 άτομα ηλικίας από 16 έως 42 χρόνων, πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί καθώς οι φερόμενοι ως δράστες φαίνεται πως εγκαταστάθηκαν παράνομα σε σπίτι ηλικιωμένου με κινητικά προβλήματα, στη Ρόδο.

Οι δράστες, όλοι Ρομά, συνελήφθησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (08.08.2025) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού Ρόδου.

Όπως έδειξε η έρευνα, οι «7» απείλησαν τον 76χρονο άνδρα και τον έκλεισαν μέσα στο σπίτι του. Στη συνέχεια οι δράστες εγκαταστάθηκαν παράνομα εκεί.

2 γυναίκες από τους δράστες, αποδείχθηκε πως δεν είχαν εκδώσει καν ταυτότητα.

Λένα Σαμαρά: Το σπαρακτικό «αντίο» του αδελφού της Κώστα – Η έκκληση του Αντώνη Σαμαρά για την κηδεία της
«Θα έδινα την ζωή μου για να μην συμβεί αυτό», έγραψε ο αδελφός της - Η νέα ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού με την οποία καλεί αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα για κοινωφελείς σκοπούς
Κώστας Σαμαράς / Λένα Σαμαρά 12
Έλληνες νομάδες φτιάχνουν μπύρες σε όλον τον κόσμο: Οι συνταγές τους με γεύσεις τζατζίκι και γαλακτομπούρεκο 
Οι μπύρες τους ξετρελαίνουν τους φανατικούς της ζυθοποσίας και έχουν αποσπάσει πολλά βραβεία - Κίνα, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ και Ταϊβάν, λίγες από τις χώρες - πελάτες των 2 Ελλήνων φίλων
Έλληνες νομάδες φτιάχνουν μπύρες σε όλον τον κόσμο: Οι συνταγές τους με γεύσεις τζατζίκι και γαλακτομπούρεκο 
