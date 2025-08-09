Ρόδος: Εγκαταστάθηκαν παράνομα σε σπίτι ηλικιωμένου με κινητικά προβλήματα – 7 συλλήψεις, ανάμεσά τους ανήλικοι

Σε 7 άτομα ηλικίας από 16 έως 42 χρόνων, πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί καθώς οι φερόμενοι ως δράστες φαίνεται πως εγκαταστάθηκαν παράνομα σε σπίτι ηλικιωμένου με κινητικά προβλήματα, στη Ρόδο.

Οι δράστες, όλοι Ρομά, συνελήφθησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (08.08.2025) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού Ρόδου.

Όπως έδειξε η έρευνα, οι «7» απείλησαν τον 76χρονο άνδρα και τον έκλεισαν μέσα στο σπίτι του. Στη συνέχεια οι δράστες εγκαταστάθηκαν παράνομα εκεί.

2 γυναίκες από τους δράστες, αποδείχθηκε πως δεν είχαν εκδώσει καν ταυτότητα.