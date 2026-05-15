Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Νέα συμμορία απατεώνων εντοπίστηκε με λεία άνω των 150.000 ευρώ – Προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν δύο άντρες, ηλικίας 23 και 56 ετών, καθώς και μία 33χρονη γυναίκα
Περιπολικό
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Δανάη Δαυλοπούλου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Νέες απάτες με το κόλπο του λογιστή και υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ εξιχνιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη, με τους απατεώνες να κλέβουν αντικείμενα, η αξία των οποίων ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ. 

Συγκεκριμένα, μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ, απέσπασαν επιτήδειοι στην ανατολική Θεσσαλονίκη, εξαπατώντας ανυποψίαστα θύματα με το πρόσχημα της ιδιότητας του ασφαλιστή ή λογιστή ή υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι αστυνομικοί εξιχνίασαν τρεις περιπτώσεις απάτης που έγιναν τον περασμένο Φεβρουάριο και Μάρτιο.

Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν δύο άντρες, ηλικίας 23 και 56 ετών, καθώς και μία 33χρονη γυναίκα, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., με διαφορετικά προσχήματα κάθε φορά, παρουσιάζονταν στα θύματά τους με τις παραπάνω υποτιθέμενες ιδιότητες, καταφέρνοντας να αποσπάσουν συνολικά 8.220 ευρώ, 10.000 δολάρια ΗΠΑ, τρεις χρυσές λίρες, όπως επίσης χρυσαφικά και κοσμήματα, αξίας 130.000 ευρώ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
127
105
85
83
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η Μαρία Καρυστιανού ζητά αναβάθμιση κατηγοριών για τον Κώστα Καραμανλή – «Θα τα πούμε όλα την Πέμπτη», είπε για το νέο κόμμα
Πέρασε το κατώφλι του Άρειου Πάγου το πρωί της Παρασκευής για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τον πρώην υπουργό Μεταφορών
Μαρία Καρυστιανού
Newsit logo
Newsit logo