Θεσσαλονίκη: Νέα συμμορία απατεώνων εντοπίστηκε με λεία άνω των 150.000 ευρώ – Προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Νέες απάτες με το κόλπο του λογιστή και υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ εξιχνιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη, με τους απατεώνες να κλέβουν αντικείμενα, η αξία των οποίων ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ, απέσπασαν επιτήδειοι στην ανατολική Θεσσαλονίκη, εξαπατώντας ανυποψίαστα θύματα με το πρόσχημα της ιδιότητας του ασφαλιστή ή λογιστή ή υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικοί εξιχνίασαν τρεις περιπτώσεις απάτης που έγιναν τον περασμένο Φεβρουάριο και Μάρτιο.

Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν δύο άντρες, ηλικίας 23 και 56 ετών, καθώς και μία 33χρονη γυναίκα, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., με διαφορετικά προσχήματα κάθε φορά, παρουσιάζονταν στα θύματά τους με τις παραπάνω υποτιθέμενες ιδιότητες, καταφέρνοντας να αποσπάσουν συνολικά 8.220 ευρώ, 10.000 δολάρια ΗΠΑ, τρεις χρυσές λίρες, όπως επίσης χρυσαφικά και κοσμήματα, αξίας 130.000 ευρώ.