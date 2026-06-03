Ελλάδα

Ρόδος: Νεκρός 77χρονος οδηγός που εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του μετά από σφοδρή σύγκρουση

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν ωστόσο, στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του
ασθενοφόρο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSΙ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 03.06.2026 στην Κρητηνία της Ρόδου, με θύμα έναν ηλικιωμένο οδηγό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος στη Ρόδο, εξετράπη της πορείας του κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 77χρονο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
156
131
114
85
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ραντεβού στην Άνω Γλυφάδα για την οδική ασφάλεια
Το πρωί του Σαββάτου 6 Ιουνίου, ο Σύλλογος Γονέων του 5ου Δημοτικού σχολείου Γλυφάδας, σε συνεργασία με το «StAr, Ίδρυμα Άρη Σταθάκη για την Οδική Ασφάλεια» μας προσκαλούν στην 1η ημερίδα Οδικής Ασφάλειας
Child with rucksack riding on bikes in the park near school. Pupil with backpack outdoors.
Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού λεωφορείου στο Ίλιον μετά από σύγκρουση με μηχανάκι - «Κατέβηκα και άρχισε να μου ρίχνει μπουνιές»
Μέσα σε λίγα λεπτά, έφτασε το περιπολικό της αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ ο οδηγός της μοτοσυκλέτας συνελήφθη
Ίλιον
Newsit logo
Newsit logo