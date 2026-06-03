Ρόδος: Νεκρός 77χρονος οδηγός που εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του μετά από σφοδρή σύγκρουση

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 03.06.2026 στην Κρητηνία της Ρόδου, με θύμα έναν ηλικιωμένο οδηγό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος στη Ρόδο, εξετράπη της πορείας του κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του.

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Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 77χρονο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.