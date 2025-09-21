Ρόδος: Σε απολογία 83χρονος παππούς για σεξουαλική κακοποίηση της 8χρονης εγγονής του με νοητική υστέρηση

Μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις παιδικής κακοποίησης τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην τελική φάση της ανακριτικής διαδικασίας. Ένας άνδρας, ηλικίας 83 ετών από τη Χάλκη κοντά στη Ρόδο, κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της 8χρονης εγγονής του, το καλοκαίρι του 2020 και ξανά το καλοκαίρι του 2021.

Η σεξουαλική κακοποίηση που αποδίδεται στον ηλικιωμένο κατηγορούμενο από τη Χάλκη περιγράφεται με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από το ίδιο το παιδί και επιβεβαιώνονται σε σημαντικό βαθμό από ιατροδικαστικές εκθέσεις και ψυχολογικές αξιολογήσεις.

Μετά από μακρά διαδικασία και έντονη διάσταση απόψεων ανάμεσα στον ανακριτή και τον εισαγγελέα, το Δικαστικό Συμβούλιο Ρόδου έκρινε ότι η ανάκριση δεν μπορεί να κλείσει χωρίς την απολογία του κατηγορουμένου.

Η απολογία έχει οριστεί για την προσεχή Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό σταθμό στην πορεία της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, βιασμός κατ’ εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις με ανήλικη κάτω των 12 ετών, κατάχρηση ανηλίκου και αιμομιξία είναι οι βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Η αρχή: Οι πρώτες ενδείξεις και η αποκάλυψη της εγγονής

Το φθινόπωρο του 2021, η μικρή, γεννημένη το 2014, παραπονέθηκε στη μητέρα και σε στενό συγγενικό της πρόσωπο ότι είχε ενοχλήσεις στα γεννητικά της όργανα. Οι γυναίκες διαπίστωσαν ερεθισμό στην περιοχή του κόλπου και του πρωκτού, κάτι που τις ανησύχησε έντονα. Ρωτώντας την ανήλικη, εκείνη αποκάλυψε ότι ο παππούς της την είχε υποβάλει σε επώδυνες και βίαιες πράξεις.

Συγκεκριμένα, το παιδί περιέγραψε ότι το καλοκαίρι του 2020, σε στιγμές που έμενε μόνη μαζί του, εκείνος την κακοποιούσε. Η μικρή τόνισε ότι «της έκλεινε το στόμα με πανί επειδή έκλαιγε, και είδε αίματα ανάμεσα στα πόδια της».

Η ανήλικη συνέχισε περιγράφοντας φρικιαστικές λεπτομέρειες και τα λόγια της προκάλεσαν οργή στους συγγενείς της και αποτέλεσαν το σημείο εκκίνησης για την ποινική διερεύνηση.

Τα γεγονότα του καλοκαιριού 2021

Το καλοκαίρι του 2021, σύμφωνα με την κατάθεση της ανήλικης ενώπιον ειδικής παιδοψυχολόγου, ο παππούς επανέλαβε τις ίδιες αποτρόπαιες πράξεις. Το παιδί περιέγραψε ότι πονούσε και έκλαιγε, χωρίς να μπορεί να αντιδράσει.

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου διαπίστωσε κατά την εξέταση της 8χρονης ερυθρότητα στα γεννητικά όργανα, χάλαση (σ.σ. απώλεια του μυϊκού τόνου) του πρωκτικού σφιγκτήρα, έντονο ερεθισμό, καθώς και ρήξη του παρθενικού υμένα σε μεγάλη έκταση.

Καταγράφηκαν αιμορραγικές διηθήσεις και μικροαιματώματα στον κόλπο, που, σύμφωνα με την έκθεση, παραπέμπουν σε βίαιη εισχώρηση αντικειμένων, πιθανώς κατ’ επανάληψη.

Ωστόσο, ορισμένες μεταγενέστερες γνωματεύσεις άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι κακώσεις να προκλήθηκαν και από εισχώρηση δακτύλου ενήλικου ή ακόμη και από χρόνια παθολογικά αίτια, όπως δυσκοιλιότητα.

Η διαφοροποίηση αυτή στα ιατρικά ευρήματα αποτέλεσε βασικό σημείο τριβής στην αξιολόγηση της υπόθεσης.

Οι ισχυρισμοί του παππού και άλλα στοιχεία

Ο παππούς έχει αρνηθεί την τέλεση των αδικημάτων αυτών και εμμένει στα όσα είχε ομολογήσει η 50χρονη θεία του παιδιού, ότι δηλαδή έστησε μία σκευωρία προκειμένου να εξασφαλίσει οικονομικό αντάλλαγμα και ότι με το δάκτυλο προκάλεσε τη ρήξη του παρθενικού υμένα του κοριτσιού.

Στο πλαίσιο της ανάκρισης αναμένεται να διευκρινιστούν εξάλλου και τα όσα κατάγγειλε σε βάρος του, μία 52χρονη ομογενής από τις ΗΠΑ, η οποία κατήγγειλε ότι ο παππούς τη βίασε σε μικρή ηλικία, όπως είχε αποκαλύψει η «δημοκρατική» στις 23 Οκτωβρίου 2021.

Ο 83χρονος απολογούμενος ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι όταν έμαθε ότι η εγγονή του είχε πειραχτεί από κάποιον στα γεννητικά της όργανα, ήταν ο πρώτος που συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, με αποτέλεσμα η ίδια να ομολογήσει πως το κίνητρό της ήταν οικονομικό.

Αναφορικά με τη δική του σχέση με τα εγγόνια του, όπως είπε, είναι μια σχέση αγάπης και κατανόησης. Επεσήμανε εξάλλου ότι είναι λογικό να υπάρχουν συγκρούσεις στην προσπάθειά του να τα συνετίσει, οι οποίες όμως δεν υπερβαίνουν ποτέ τα όρια του λεκτικού διαπληκτισμού.

Ο ιατροδικαστής στην τελευταία του έκθεση πιθανολογεί σφόδρα ότι η διακόρευση του παιδιού προήλθε από δάκτυλο, μετά και την ομολογία της 50χρονης θείας. Όπως έγραψε η «δημοκρατική», η θεία του παιδιού έχει ομολογήσει ότι επεδίωξε, εξαπατώντας την 33χρονη μητέρα, να εξασφαλίσει χρήματα από την ίδια και τον παππού (200 και 500 ευρώ αντίστοιχα).

Η 50χρονη ομολόγησε, επίσης, ότι όταν το παιδί άρχισε να διαμαρτύρεται ενώπιόν της και σε επίσκεψη στο σπίτι της στις αρχές του Οκτωβρίου για «τσούξιμο» μετά την τουαλέτα, τότε μπήκαν σε ένα δωμάτιο και εκείνη έθεσε το δάκτυλό της στον κόλπο του παιδιού με γάντι για να δει αν είχε διακορευτεί ο παρθενικός του υμένας.

Έπεισε τη μάνα ότι το παιδί είχε βιαστεί και μάλιστα το έκανε, όπως η ίδια είπε, γιατί είχε σκοπό να πάρει 500 ευρώ από τον παππού διότι ήξερε ότι δεν θα ήθελε να μαθευτεί, και η ίδια χρειαζόταν τα χρήματα για να μισθώσει σπίτι επειδή έμενε σε παράγκα.

Ομολόγησε μάλιστα ότι έβγαλε φωτογραφίες με το κινητό της τηλέφωνο και ότι έπεισε τη μητέρα ότι θα τις έστελνε σε έναν γιατρό για να αποφανθεί. Στην πορεία την ενημέρωσε ότι δήθεν ο γιατρός έκρινε από τη φωτογραφία ότι το παιδί είχε βιαστεί.

Η διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα

Τον Ιούλιο του 2025, ο ανακριτής Ρόδου ολοκλήρωσε την κύρια ανάκριση, θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής ώστε να οδηγηθεί ο κατηγορούμενος σε απολογία.

Αντίθετα, η εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου, με παραγγελία στις 7 Αυγούστου 2025, έκρινε ότι τα στοιχεία είναι σοβαρά και επαρκή. Ζήτησε ρητά τη λήψη απολογίας, τονίζοντας ότι η διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς την εξέταση του ίδιου του κατηγορουμένου.

Η διαφωνία αυτή έφτασε στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου, το οποίο, μετά από μελέτη του φακέλου, αποφάσισε ότι η απολογία είναι απαραίτητη. Έκρινε ότι τα στοιχεία της δικογραφίας δημιουργούν επαρκείς ενδείξεις ενοχής και ότι η υπόθεση πρέπει να συνεχιστεί.

Η επικείμενη απολογία

Όπως προαναφέρθηκε, ο κατηγορούμενος παππούς θα απολογηθεί την προσεχή Τετάρτη (24.09.2025), ενώπιον του τακτικού ανακριτή Ρόδου. Αντιμετωπίζει κατηγορίες βιασμού κατ’ εξακολούθηση, γενετήσιων πράξεων με ανήλικη κάτω των 12 ετών, κατάχρησης ανηλίκου σε γενετήσιες πράξεις και γενετήσιων πράξεων μεταξύ συγγενών.

Η απολογία του θα αποτελέσει κρίσιμο σημείο, καθώς θα κριθεί αν θα προφυλακιστεί ή αν θα αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μέχρι να οδηγηθεί η υπόθεση σε δίκη.