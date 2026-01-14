Συμβαίνει τώρα:
Ρόδος: Τέσσερις συλλήψεις για ναρκωτικά – Βίντεο από το εργαστήριο κάνναβης που είχαν στήσει

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής
Εργαστήριο κάνναβης στη Ρόδο
Εργαστήριο κάνναβης στη Ρόδο / Φωτογραφία από Ελληνική Αστυνομία

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε τέσσερις άνδρες για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών στη Ρόδο. Βρέθηκε εργαστήριο κάνναβης. Εικόνες και βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ.

Από τις έρευνες οι αστυνομικοί στη Ρόδο έχουν προσαγάγει και άλλα τρία άτομα, καθώς εντοπίστηκαν 107 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης στην κατοχή τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι αρχές προχώρησαν στη Ρόδο την Τετάρτη (14.01.2026) στις συλλήψεις τεσσάρων ατόμων, στο πλαίσιο αποδόμησης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης.

Συγκεκριμένα η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών σε συντονισμένη επιχείρηση με την Υποδιεύθυνση Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου προχώρησαν αρχικά στις 7 προσαγωγές.

Oι 4 από αυτές μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

43 δενδρύλλια κάνναβης,

107 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

3.200 γραμμάρια κάνναβης σε στάδιο αποξήρανσης,

πλήθος σπόρων κάνναβης,

πλήρες εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας,

6 ζυγαριές ακριβείας και

χρηματικό ποσό.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

