Ρόδος: Θρήνος για τον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε από τη χειροβομβίδα – Πλημμύρισαν τα social media από σπαρακτικούς αποχαιρετισμούς

Σπαρακτικές είναι οι τελευταίες αναρτήσεις συγγενών, φίλων αλλά και συναδέλφων του 19χρονου στρατιώτη ΕΠΟΠ Ραφαήλ, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες Πέμπτη (26.11.2025) κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης ρίψης χειροβομβίδας στο πεδίο βολής Αφάντου Ρόδου.

Η τραγωδία σημειώθηκε την ώρα που οι στρατιώτες εκτελούσαν προβλεπόμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Ο 19χρονος από το Ηράκλειο, γιος του Διοικητή του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου, είχε φτάσει στη Ρόδο μόλις δύο ημέρες πριν, γεμάτος ενθουσιασμό για την άσκηση στην οποία θα συμμετείχε.

Με βαθιά αίσθηση καθήκοντος και οικογενειακή παράδοση στην υπηρεσία -αφού ο παππούς του είχε υπάρξει πυροτεχνουργός και είχε υπηρετήσει στο ίδιο στρατόπεδο- ο Ραφαήλ ξεκινούσε με όρεξη το νέο κεφάλαιο της ζωής του, το οποίο όμως έμελλε να κοπεί τραγικά.

Κατά το δυστύχημα, ένας 39χρονος επιλοχίας πυροτεχνουργός, πατέρας δύο παιδιών, τραυματίστηκε σοβαρά και συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, σκορπώντας ακόμη μεγαλύτερη θλίψη στο στρατιωτικό προσωπικό και την κοινωνία.

Κατακλύστηκαν από φωτογραφίες και βίντεο του Ραφαήλ τα social media

Τις τελευταίες ώρες, τα social media -ιδίως το TikTok- γέμισαν με φωτογραφίες, βίντεο και μηνύματα αποχαιρετισμού για τον 19χρονο. Φίλοι που μεγάλωσαν μαζί του, συγγενείς που δεν μπορούν να πιστέψουν την απώλεια και συνάδελφοι που πρόλαβαν να τον γνωρίσουν και να δεθούν μαζί του, γράφουν λόγια που μαρτυρούν το σοκ και τον πόνο τους.

«Η Ελλάδα πένθος φοράει γιατί ο Ραφαήλ σου στα χώματά σου έσβησε και αυτό είναι τιμή σου, καλό ταξίδι αστέρι μου», αναφέρει μία από τις συγκινητικές αναρτήσεις.

«Καλό παράδεισο φίλε μου καλέ!» γράφει άλλος, ενώ συνάδελφοί του σημειώνουν: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα άντρα μου. Να μας προσέχεις από εκεί ψηλά».

Μέσα στις δεκάδες δημοσιεύσεις, επαναλαμβάνεται και το μήνυμα: «Καλό ταξίδι να έχεις, θα είσαι πάντα μέσα στις καρδιές μας, καλό ταξίδι».

Η τοπική κοινωνία, συνάδελφοι και φίλοι ετοιμάζονται να συνοδεύσουν τον Ραφαήλ στην τελευταία του κατοικία.

Η κηδεία του 19χρονου θα τελεστεί την Παρασκευή 28/11/2025, στις 11:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι Ηρακλείου.