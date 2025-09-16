Ρόδος: Βρέθηκαν 17 «φιξάκια» κοκαΐνης σε προαύλιο σχολείου

17 «φιξάκια» κοκαΐνης εντόπισαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ μέσα σε σχολείο στη Ρόδο και μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστος ο κάτοχός τους.

Όλα έγιναν το βράδυ του Σαββάτου (13.09.2025) όταν οι αστυνομικοί της Ρόδου έκαναν περιπολία, μετά από πληροφορίες για διακίνηση ναρκωτικών. Μπαίνοντας ωστόσο στο σχολείο, βρήκαν στο προαύλιο τα «ξιφάκια» κοκαΐνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν ενώ για την υπόθεση διενεργείται προανακριτική έρευνα από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Πηγή: dimokratiki.gr